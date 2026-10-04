Eutanasia en CDMX: Reúnen 14 mil firmas para debatir su legalización en el Congreso
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La asociación Libertad para Morir suma más de 14 mil apoyos y fija tres filtros médicos para garantizar el acceso al procedimiento gratuito.
La propuesta ciudadana para legalizar la eutanasia en la Ciudad de México alcanzó las 14 mil firmas de respaldo. La organización Libertad para Morir busca reunir más de 20 mil apoyos antes de finalizar el año para lograr que el Congreso local debata la iniciativa a partir de febrero.
La iniciativa busca crear la Ley de Asistencia Médica para Morir en la capital del país. El objetivo principal es reconocer la eutanasia como un derecho humano para personas que sufren dolencias o enfermedades incurables.
El procedimiento será totalmente gratuito en hospitales públicos de la Ciudad de México. También se permitirá realizarlo en clínicas privadas o en el propio domicilio del paciente si este así lo prefiere.
Los requisitos para solicitar esta asistencia médica son:
Mayoría de edad: El solicitante debe ser mayor de 18 años y contar con capacidad plena de decisión.
Elección personal: La decisión debe tomarse de forma consciente y personal, sin presiones de terceros.
Condición médica grave: Debe existir un diagnóstico de enfermedad o condición física incurable que cause un sufrimiento insoportable.
FILTROS DE SEGURIDAD PARA AUTORIZAR EL PROCESO
La propuesta contempla tres etapas de revisión médica para evitar abusos o decisiones apresuradas:
Evaluación del médico tratante: Un primer especialista recibe la solicitud directa del paciente y comprueba que cumple con los requisitos de enfermedad e incapacidad de recuperación.
Segunda opinión independiente: Después de un periodo de espera de 10 días para ratificar la decisión, un segundo médico realiza una nueva valoración del caso.
Aprobación del comité: Un grupo de especialistas revisa que todo el proceso cumpla con los criterios legales antes de autorizar el procedimiento.
APOYO DE LOS JÓVENES Y AVANCE DE LA RECOLECCIÓN
La asociación destaca la alta participación y respuesta positiva de la gente joven durante las jornadas de información e integración de firmas en espacios como la UNAM.
Sin embargo, la recolección enfrenta retos diarios. Muchos ciudadanos no pueden firmar al no contar con su credencial de elector física al momento o por tener su domicilio registrado fuera de la Ciudad de México.
La fecha límite para recolectar los 20 mil apoyos requeridos es el 31 de diciembre. Posteriormente, el Instituto Nacional Electoral (INE) validará la autenticidad de las firmas durante todo el mes de enero.