Eutanasia en CDMX: Reúnen 14 mil firmas para debatir su legalización en el Congreso

La propuesta ciudadana para legalizar la eutanasia en la Ciudad de México alcanzó las 14 mil firmas de respaldo. La organización Libertad para Morir busca reunir más de 20 mil apoyos antes de finalizar el año para lograr que el Congreso local debata la iniciativa a partir de febrero.

La iniciativa busca crear la Ley de Asistencia Médica para Morir en la capital del país. El objetivo principal es reconocer la eutanasia como un derecho humano para personas que sufren dolencias o enfermedades incurables.

El procedimiento será totalmente gratuito en hospitales públicos de la Ciudad de México. También se permitirá realizarlo en clínicas privadas o en el propio domicilio del paciente si este así lo prefiere.

Los requisitos para solicitar esta asistencia médica son:

Mayoría de edad: El solicitante debe ser mayor de 18 años y contar con capacidad plena de decisión.

Elección personal: La decisión debe tomarse de forma consciente y personal, sin presiones de terceros.

Condición médica grave: Debe existir un diagnóstico de enfermedad o condición física incurable que cause un sufrimiento insoportable.

FILTROS DE SEGURIDAD PARA AUTORIZAR EL PROCESO

La propuesta contempla tres etapas de revisión médica para evitar abusos o decisiones apresuradas:

Evaluación del médico tratante: Un primer especialista recibe la solicitud directa del paciente y comprueba que cumple con los requisitos de enfermedad e incapacidad de recuperación.

Segunda opinión independiente: Después de un periodo de espera de 10 días para ratificar la decisión, un segundo médico realiza una nueva valoración del caso.

Aprobación del comité: Un grupo de especialistas revisa que todo el proceso cumpla con los criterios legales antes de autorizar el procedimiento.