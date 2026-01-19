Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La aclaración surge luego de que se volvió viral una fotografía de Grecia Quiroz junto a Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, quien fue recientemente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio
Delante de medios de comunicación, Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, respondió a las acusaciones que enfrenta respecto al homicidio de su esposo y alcalde Carlos Manzo: “Yo no estoy cerrada a ser investigada”.
“[...] una persona mujer que ha hecho mención hacia mi persona, que debo ser yo la primera en ser investigada. Yo no tengo ningún problema”, comentó la funcionaria. Asimismo, aseguró que mantiene reuniones recurrentes con el Fiscal para la revisión del caso.
TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a dos involucrados en el asesinato de Carlos Manzo
“Es absurdo que vengan a decir que yo pueda estar implicada en el tema de Carlos”, defendió.
GRECIA QUIROZ COLABORA EN INVESTIGACIÓN SOBRE ASESINATO
La edil interina explicó que ha colaborado con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en la investigación del asesinato de Manzo. Respecto a esto, Grecia Quiroz destacó que en su debido momento, ella proporcionó a las autoridades su teléfono como parte del desarrollo de las diligencias.
“Cuando se dio la situación de que se sospechaba que alguien del grupo de WhatsApp había pasado información, yo misma le autoricé al fiscal mi teléfono para que él mismo viera quiénes estábamos dentro de ese grupo de WhatsApp y ustedes pueden indagar y preguntar si hacia mi persona ha habido algún señalamiento”.
TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a dos presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo por grupo de WhatsApp
La aclaración surge luego de que se volvió viral en redes sociales una fotografía de Grecia Quiroz junto a Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de Carlos Manzo —quien fue recientemente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio—.