Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’

Delante de medios de comunicación, Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, respondió a las acusaciones que enfrenta respecto al homicidio de su esposo y alcalde Carlos Manzo: “Yo no estoy cerrada a ser investigada”.

“[...] una persona mujer que ha hecho mención hacia mi persona, que debo ser yo la primera en ser investigada. Yo no tengo ningún problema”, comentó la funcionaria. Asimismo, aseguró que mantiene reuniones recurrentes con el Fiscal para la revisión del caso.

“Es absurdo que vengan a decir que yo pueda estar implicada en el tema de Carlos”, defendió.

GRECIA QUIROZ COLABORA EN INVESTIGACIÓN SOBRE ASESINATO

La edil interina explicó que ha colaborado con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en la investigación del asesinato de Manzo. Respecto a esto, Grecia Quiroz destacó que en su debido momento, ella proporcionó a las autoridades su teléfono como parte del desarrollo de las diligencias.