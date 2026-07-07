Sancionan a Fernández Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz

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    Sancionan a Fernández Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz
    El Tribunal Electoral de Michoacán ordenó inscribir a Gerardo Fernández Noroña en el registro de personas sancionadas por violencia política de género. VANGUARDIA

El TEEM determinó que Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política de género y ordenó inscribirlo en el registro nacional de agresores

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda del fallecido Carlos Manzo, por expresiones realizadas en torno a su participación política y sus aspiraciones electorales.

La resolución fue emitida este lunes 6 de julio, luego del análisis del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-VPMG-005/2026, promovido por la alcaldesa, quien denunció que los comentarios del legislador afectaban su imagen pública y buscaban desacreditar su desempeño político.

Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó la implementación de medidas de reparación integral a favor de la presidenta municipal, notificará la resolución al Senado de la República e inscribirá al legislador en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/grecia-quiroz-denuncia-acto-inconstitucional-por-reforma-electoral-en-michoacan-AN21686996

TRIBUNAL CONCLUYE QUE LAS EXPRESIONES EXCEDIERON EL DEBATE POLÍTICO

De acuerdo con la resolución, las magistraturas concluyeron que las manifestaciones realizadas por Fernández Noroña trascendieron los límites del debate político legítimo al centrarse en aspectos relacionados con la vida personal de la denunciante y al atribuir una connotación negativa a su ejercicio como servidora pública.

El proyecto establece que el senador buscó deslegitimar a Grecia Quiroz al restar credibilidad a su reputación y afectar su imagen pública, además de demeritar su eventual búsqueda de la candidatura al gobierno de Michoacán en 2027.

El Tribunal señaló que las expresiones del legislador fueron analizadas de manera integral y contextual, tomando en consideración las circunstancias personales que rodeaban a la presidenta municipal.

RESOLUCIÓN ORDENA MEDIDAS DE REPARACIÓN

En el comunicado emitido tras la sesión pública, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán informó que, tras el análisis del expediente, se acreditaron los elementos necesarios para declarar la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El órgano jurisdiccional explicó que las manifestaciones del denunciado fueron examinadas a partir de las circunstancias que rodean el ámbito de vida personal de la promovente y concluyó que dichas expresiones tuvieron como finalidad demeritar tanto su imagen como su persona.

Asimismo, determinó que el senador otorgó una connotación negativa al legítimo ejercicio de los derechos político-electorales de la alcaldesa al vincularlos con circunstancias de carácter privado.

Por ello, el Pleno resolvió que las expresiones excedieron los límites del debate político permitido y ordenó la implementación de diversas medidas de reparación integral en favor de la denunciante.

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LA DENUNCIA SURGIÓ TRAS DECLARACIONES SOBRE LAS ASPIRACIONES POLÍTICAS DE GRECIA QUIROZ

La denuncia fue presentada luego de que Fernández Noroña realizara declaraciones relacionadas con las protestas encabezadas por Grecia Quiroz tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Manzo.

El senador sostuvo que dichas acciones tenían como finalidad posicionarla políticamente con miras al proceso electoral de 2027, en el que la alcaldesa ha manifestado su interés de participar bajo el denominado Movimiento del Sombrero.

Las expresiones fueron realizadas en noviembre del año pasado, poco después del asesinato de Carlos Manzo, cuando el legislador afirmó que a Grecia Quiroz se le había “despertado” la ambición política.

Durante una videotransmisión en YouTube, cuyo retiro fue ordenado posteriormente, Fernández Noroña declaró:

“Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”.

Según el Tribunal, ese tipo de afirmaciones contribuyeron a desacreditar la participación política de la alcaldesa al relacionar sus actividades públicas con aspectos de carácter privado.

FERNÁNDEZ NOROÑA NEGÓ HABER COMETIDO HOSTIGAMIENTO

A lo largo del procedimiento, Gerardo Fernández Noroña sostuvo que sus declaraciones formaban parte del debate político y rechazó que hubieran tenido la intención de afectar la imagen de Grecia Quiroz.

El senador negó haber incurrido en actos de hostigamiento o intimidación contra la presidenta municipal y aseguró que sus comentarios estaban dirigidos exclusivamente al ámbito político.

Después de que se ordenara retirar el contenido de la videoplática, el legislador manifestó públicamente que continuaría expresando sus opiniones, al considerar que existían intentos por limitar su libertad de expresión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/increpan-a-gerardo-fernandez-norona-en-restaurante-responde-tras-gritos-de-comensales-EE20423788

RESOLUCIÓN SERÁ NOTIFICADA AL SENADO

Como parte de los efectos de la sentencia, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán notificará formalmente la resolución al Senado de la República.

Asimismo, el nombre del senador será incorporado al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme a lo establecido por la resolución emitida por el órgano jurisdiccional.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni Gerardo Fernández Noroña ni Grecia Quiroz habían emitido nuevas declaraciones públicas en relación con la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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