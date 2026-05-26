¿Nueve minutos y limpieza automática? Así funcionan los nuevos baños inteligentes que estrena la CDMX

La Ciudad de México ha iniciado una transformación profunda en su mobiliario urbano con la inauguración de sus primeros sanitarios públicos de alta tecnología. Pensados como una obra clave para la recepción de visitantes rumbo al Mundial de Fútbol 2026, estos espacios buscan mitigar una de las demandas históricas más urgentes de la capital: el acceso universal a servicios sanitarios dignos, higiénicos y seguros en la vía pública.

¿Cómo operan los nuevos baños automatizados de la capital? El funcionamiento de esta infraestructura rompe con los esquemas tradicionales de los sanitarios urbanos en el país. Carlos Mackinlay, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), detalló que las cabinas incorporan un sistema tecnológico de vanguardia. El aspecto más innovador es que el baño se limpia de manera completamente automática inmediatamente después de cada uso. Adicionalmente, se estableció un protocolo de mantenimiento profundo: tras tres o cinco ocupaciones consecutivas, la cabina ejecuta un ciclo de desinfección total. Para garantizar que los insumos básicos nunca falten, la operación estará respaldada por personal asignado en campo que tendrá que suministrar de forma constante el papel higiénico y el jabón. Un detalle crucial que los usuarios deben tomar en cuenta antes de entrar es el tiempo de permanencia. Cada persona dispondrá de un límite máximo de nueve minutos para utilizar el espacio; una vez cumplido este periodo, el sistema inteligente emitirá una alerta sonora para indicar que el tiempo ha concluido.

Costo, formas de pago y periodo gratuito El uso de estas instalaciones tendrá una tarifa fija de siete pesos. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó la modernización del sistema de cobro, el cual estará integrado al ecosistema de transporte capitalino. Los ciudadanos podrán pagar el acceso utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada o mediante tarjetas bancarias de débito y crédito. Con el objetivo de asegurar el acceso universal a toda la población, las autoridades informaron que se trabaja para expandir los métodos de pago, permitiendo próximamente el uso de dinero en efectivo y plásticos vinculados a diversos programas sociales. Para facilitar la familiarización de los habitantes con la tecnología, se implementará un periodo de prueba completamente gratuito que concluirá el 8 de junio de 2026. Ubicación exacta de la primera etapa y plan global Este despliegue forma parte de un ambicioso proyecto de recuperación del espacio público planteado desde el inicio de la administración y financiado colectivamente a través de tres fideicomisos, donde participan vecinos, comerciantes e integrantes de la diversidad sexual de las zonas intervenidas. El plan global contempla la instalación de 26 sanitarios en puntos estratégicos de la urbe, posicionando a la capital como la ciudad con más servicios de este tipo en toda América Latina.

Hasta el momento, se han colocado los primeros siete sanitarios en los siguientes puntos clave: - Una unidad frente a la Biblioteca de México, en La Ciudadela. - Dos cabinas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. - Dos módulos cerca del Jardín del Arte Sullivan. - Dos instalaciones en la Zona Rosa, ubicadas en el cruce de Chapultepec y Liverpool, así como en las inmediaciones de la estación del Metro Sevilla. Las autoridades metropolitanas adelantaron que en los próximos días se sumarán cuatro unidades más a la red urbana, continuando de manera paulatina hasta alcanzar la meta establecida para este año.

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