Obras del Metro CDMX estarán listas en 3 semanas, asegura Brugada
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La Jefa de Gobierno había fijado el 31 de mayo como fecha límite para concluir las obras de renovación del transporte
CDMX.-Pese a que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, había fijado el 31 de mayo como fecha límite para concluir las obras de renovación del Metro, hoy, durante un recorrido de supervisión en la estación Auditorio aseguró que los trabajos estarán listos en un plazo máximo de tres semanas.
“De aquí a 15 días, tres semanas cuando mucho, antes del Mundial, tendremos 20 estaciones del Metro totalmente renovadas”, afirmó la Mandataria junto al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava.
Con un avance del 70 por ciento, las obras en Auditorio forman parte de las intervenciones vinculadas al marco mundialista, que recibieron una inversión inicial de al menos 25 mil millones de pesos.
MUNDIAL, INCENTIVO PARA OBRAS: BRUGADA
Brugada reconoció que el evento deportivo ha servido como incentivo para acelerar los trabajos.
“Decimos que son obras rumbo al Mundial, pero se va el Mundial y las obras se quedan; son obras permanentes para la población y el pretexto fue el Mundial para apurarlas”, señaló.
Asimismo, adelantó que, una vez concluidas estas intervenciones, comenzarán los proyectos de renovación de la Línea 3.