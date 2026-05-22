Obras del Metro CDMX estarán listas en 3 semanas, asegura Brugada

CDMX.-Pese a que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, había fijado el 31 de mayo como fecha límite para concluir las obras de renovación del Metro, hoy, durante un recorrido de supervisión en la estación Auditorio aseguró que los trabajos estarán listos en un plazo máximo de tres semanas.

“De aquí a 15 días, tres semanas cuando mucho, antes del Mundial, tendremos 20 estaciones del Metro totalmente renovadas”, afirmó la Mandataria junto al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava.