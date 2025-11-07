$!Nuevo León: Acribillan a 2 en la Carretera Nacional

Dos hombres fueron acribillados a balazos cuando iban en una camioneta, la cual terminó volcada en la Carretera Nacional, en Montemorelos.

Desde otro vehículo, delincuentes les dispararon en múltiples ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR: Representa crimen organizado mayor riesgo para países de Latinoamérica en 2025

Alrededor de las 12:30 horas se reportó el ataque a tiros a la altura de la Cuesta de Garrapatas.

Las víctimas iban en una camioneta Hilux, de norte a sur, y en un remolque llevaban una pick up Chevrolet de modelo antiguo.

Tras el ataque, el vehículo sin control volcó sobre su lado izquierdo, desprendiéndose el remolque.

Paramédicos acudieron a lo que en un principio fue reportado solo como una volcadura.