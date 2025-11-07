Nuevo León: Acribillan a 2 en la Carretera Nacional

México
/ 7 noviembre 2025
    Nuevo León: Acribillan a 2 en la Carretera Nacional
    Los fallecidos viajaban en una camioneta y transportaban en un remolque una pick up Chevrolet. FOTO: REFORMA/ESPECIAL

A la altura de municipio de Montemorelos, les disparan desde otro vehículo, vuelcan y terminan sin vida

Dos hombres fueron acribillados a balazos cuando iban en una camioneta, la cual terminó volcada en la Carretera Nacional, en Montemorelos.

Desde otro vehículo, delincuentes les dispararon en múltiples ocasiones.

Alrededor de las 12:30 horas se reportó el ataque a tiros a la altura de la Cuesta de Garrapatas.

Las víctimas iban en una camioneta Hilux, de norte a sur, y en un remolque llevaban una pick up Chevrolet de modelo antiguo.

Tras el ataque, el vehículo sin control volcó sobre su lado izquierdo, desprendiéndose el remolque.

Paramédicos acudieron a lo que en un principio fue reportado solo como una volcadura.

$!Nuevo León: Acribillan a 2 en la Carretera Nacional

Sin embargo, al llegar al sitio vieron el parabrisas de la Hilux totalmente dañado por los impactos de bala.

Dentro del vehículo encontraron a dos hombres, ya sin vida.

El doble asesinato provocó tráfico vehicular en ambos sentidos de la Carretera.

Al sitio se desplegaron policías municipales, ministeriales y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

Temas


Violencia

Localizaciones


Nuevo León

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

