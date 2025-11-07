Nuevo León: Acribillan a 2 en la Carretera Nacional
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
A la altura de municipio de Montemorelos, les disparan desde otro vehículo, vuelcan y terminan sin vida
Dos hombres fueron acribillados a balazos cuando iban en una camioneta, la cual terminó volcada en la Carretera Nacional, en Montemorelos.
Desde otro vehículo, delincuentes les dispararon en múltiples ocasiones.
TE PUEDE INTERESAR: Representa crimen organizado mayor riesgo para países de Latinoamérica en 2025
Alrededor de las 12:30 horas se reportó el ataque a tiros a la altura de la Cuesta de Garrapatas.
Las víctimas iban en una camioneta Hilux, de norte a sur, y en un remolque llevaban una pick up Chevrolet de modelo antiguo.
Tras el ataque, el vehículo sin control volcó sobre su lado izquierdo, desprendiéndose el remolque.
Paramédicos acudieron a lo que en un principio fue reportado solo como una volcadura.
Sin embargo, al llegar al sitio vieron el parabrisas de la Hilux totalmente dañado por los impactos de bala.
Dentro del vehículo encontraron a dos hombres, ya sin vida.
El doble asesinato provocó tráfico vehicular en ambos sentidos de la Carretera.
Al sitio se desplegaron policías municipales, ministeriales y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.