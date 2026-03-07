Nuevo León apuesta por inversión, diversificación de mercados y fortalecimiento de PYMES

México
/ 7 marzo 2026
    Nuevo León apuesta por inversión, diversificación de mercados y fortalecimiento de PYMES

Como parte de los esfuerzos para cerrar estas brechas, el gobierno estatal impulsa iniciativas orientadas a facilitar el acceso a herramientas digitales y financiamiento

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, afirmó que el estado enfrenta un momento clave para consolidar su crecimiento económico mediante la atracción de inversión, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Durante su participación en un foro económico, Rocha señaló que la forma tradicional de hacer negocios está cambiando debido a múltiples factores globales, pero destacó que el estado mantiene una ventaja competitiva estratégica gracias a su cercanía con Estados Unidos.

“Nuevo León es primer lugar en muchos indicadores y eso se debe en gran parte a nuestra proximidad con Estados Unidos, un socio estratégico con el que todavía tenemos un enorme potencial de desarrollo”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/dinero/un-40-de-los-trabajadores-en-coahuila-tiene-una-jornada-de-40-a-45-horas-setra-KN19506738

La funcionaria destacó que el estado ha realizado inversiones históricas en infraestructura pública, con más de 100 mil millones de pesos destinados a obras, particularmente en proyectos de movilidad y desarrollo urbano que buscan facilitar la llegada de nuevas inversiones y mejorar la calidad de vida de la población.

$!Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León afirma que estado aportará por inversión y diversificación de mercados.
Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León afirma que estado aportará por inversión y diversificación de mercados. Vanguardia

De acuerdo con Rocha, Nuevo León capta entre el 10% y el 12% de la inversión extranjera que llega al país, lo que refleja su peso dentro de la economía nacional. Sin embargo, subrayó que el reto actual es aprovechar ese dinamismo para fortalecer las cadenas productivas locales.

“Todavía existen eslabones en la cadena de suministro que no hemos logrado sustituir localmente. No es un problema de innovación, es una oportunidad que debemos aprovechar”, explicó.

En ese sentido, destacó el papel de las PYMES, que representan el 99% de las unidades económicas y funcionan como un componente fundamental del ecosistema industrial.

“Si las grandes empresas son el motor de la industria, las PYMES son la sangre que hace que ese motor funcione”, señaló.

No obstante, reconoció que estas empresas enfrentan dos desafíos principales: la brecha de digitalización y el acceso al financiamiento.

Rocha explicó que muchas pequeñas empresas aún no utilizan la tecnología de manera estratégica para mejorar sus procesos, lo que limita su capacidad de crecimiento.

“Muchas PYMES creen que crecer significa contratar más personas o abrir otra sucursal, pero eso implica mayores costos operativos. La digitalización puede darles escalabilidad y sostenibilidad”, dijo.

Como parte de los esfuerzos para cerrar estas brechas, el gobierno estatal impulsa iniciativas orientadas a facilitar el acceso a herramientas digitales y financiamiento.

Entre ellas destacó el programa “Hola México”, desarrollado en colaboración con empresas como Visa e Impact House, que busca fortalecer los sistemas de pago digital y apoyar a pequeñas empresas.

La secretaria señaló que este tipo de iniciativas también permitirá que las PYMES aprovechen oportunidades económicas derivadas de eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con estimaciones presentadas durante el foro, el torneo podría generar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares en derrama económica en México, de los cuales alrededor de 70 millones de dólares podrían beneficiar directamente a mil PYMES.

Sin embargo, para capitalizar esa oportunidad, advirtió que los negocios deberán prepararse para atender a visitantes internacionales.

“Tenemos que preguntarnos si estamos listos para recibir a un visitante extranjero que quiera pagar con tarjeta, comunicarse en otro idioma o tener una experiencia global”, señaló.

Finalmente, Rocha destacó que el Mundial representa una oportunidad para proyectar una nueva imagen del estado ante visitantes que quizá nunca habían considerado visitar Monterrey.

“Muchos de los visitantes que vendrán al Mundial quizá nunca habían pensado en Nuevo León. Cuando lleguen, tenemos que mostrarles una ciudad que trabaja en equipo, que se integra y que construye desarrollo entre gobierno, empresas y sociedad”, concluyó.

