Un 40% de los trabajadores en Coahuila tiene una jornada de 40 a 45 horas: SETRA

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 6 marzo 2026
    Un 40% de los trabajadores en Coahuila tiene una jornada de 40 a 45 horas: SETRA
    Se realizarán acciones para que los trabajadores de una jornada de 48 horas estén listos para cuando se reduzca a 46 horas. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SETRA

La secretaría del trabajo indicó que esta cifra representa a unos 418 mil 359 trabajadores en la entidad

En Coahuila actualmente son 418,359 los trabajadores que tienen una jornada laboral de 40 a 45 horas, lo que representa el 40% del total de trabajadores que tienen un empleo formal en la entidad.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro indicó que de ese total, los trabajadores con una jornada de 40 horas son 222,578, con 41 horas son 1,876, con una jornada de 42 horas son 26,355, con 43 horas con 2,053, con 44 horas con 24,065 y con 45 horas son 141,432 trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión federal en Coahuila impulsa a PN para desfogar Nuevo Laredo

Los datos anteriores se obtuvieron a partir de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, no obstante, aunque la reducción gradual de la jornada laboral empieza hasta el próximo año, la secretaría comentó que es muy interesante este dato donde se refleja el número de personas que ya trabajan menos de 45 horas.

Otra acción que van a emprender es seguir desagregando la información para también saber actualmente cuántos trabajan turnos completos de 48 horas y 46 horas, todo esto dijo permitirá enfocarse en temas como las horas extras, primas dominicales y trabajo de fin de semana.

Aunado a ello, Zogbi Castro indicó que las empresas que desde hace tiempo transitaron a una jornada menor podrán compartir sus buenas prácticas sobre cómo fue que hicieron ese tránsito en la jornada laboral.

Finalmente en el caso de las empresas que están realizando pruebas piloto para la reducción de la jornada laboral, comentó que además de la empresa que inició en Piedras Negras, se tienen otras tres en la Laguna y en el Sureste también empezaron otras empresas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SETRA

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?