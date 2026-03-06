Un 40% de los trabajadores en Coahuila tiene una jornada de 40 a 45 horas: SETRA

En Coahuila actualmente son 418,359 los trabajadores que tienen una jornada laboral de 40 a 45 horas, lo que representa el 40% del total de trabajadores que tienen un empleo formal en la entidad.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro indicó que de ese total, los trabajadores con una jornada de 40 horas son 222,578, con 41 horas son 1,876, con una jornada de 42 horas son 26,355, con 43 horas con 2,053, con 44 horas con 24,065 y con 45 horas son 141,432 trabajadores.

Los datos anteriores se obtuvieron a partir de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, no obstante, aunque la reducción gradual de la jornada laboral empieza hasta el próximo año, la secretaría comentó que es muy interesante este dato donde se refleja el número de personas que ya trabajan menos de 45 horas.

Otra acción que van a emprender es seguir desagregando la información para también saber actualmente cuántos trabajan turnos completos de 48 horas y 46 horas, todo esto dijo permitirá enfocarse en temas como las horas extras, primas dominicales y trabajo de fin de semana.

Aunado a ello, Zogbi Castro indicó que las empresas que desde hace tiempo transitaron a una jornada menor podrán compartir sus buenas prácticas sobre cómo fue que hicieron ese tránsito en la jornada laboral.

Finalmente en el caso de las empresas que están realizando pruebas piloto para la reducción de la jornada laboral, comentó que además de la empresa que inició en Piedras Negras, se tienen otras tres en la Laguna y en el Sureste también empezaron otras empresas.