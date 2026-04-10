Aseguran en dos cateos 170 mil litros de hidrocarburo en Nuevo León

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México
/ 10 abril 2026
    Aseguran en dos cateos 170 mil litros de hidrocarburo en Nuevo León
    Dos cateos en Nuevo León culminaron en el decomiso de 170 mil litros de hidrocarburo, informó la Fiscalía General de la República FGR

Los cateos se ejecutaron en dos predios del ayuntamiento de Cadereyta Jiménez tras la detención de un hombre, actualmente vinculado a proceso

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron el aseguramiento de 170 mil litros de hidrocarburo en los cateos a dos predios en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

La propia dependencia federal informó de las intervenciones que se desprendieron de la detención de un hombre, identificado como Seferino “N”, quien fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex cuando estaba manipulando unas mangueras que estaban conectadas a una toma clandestina de hidrocarburo.

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$!Aseguran en dos cateos 170 mil litros de hidrocarburo en Nuevo León

“La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso en contra de Seferino “N”.

La manguera se encontraba al pie de los dos predios que posteriormente fueron cateados por elementos de la Policía Federal Ministerial, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron los cateos.

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DECOMISAN 55 MIL LITROS DE HIDROCARBURO DURANTE CATEO EN PRIMER INMUEBLE

En el primer inmueble se aseguraron 55 mil litros de hidrocarburo, una manguera de dos kilómetros de largo y dos cajas secas con dos contenedores.

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DECOMISAN MÁS DE 124 MIL LITROS DE HIDROCARBURO EN SEGUNDO CATEO

En el segundo predio se confiscaron 124 mil 750 litros de hidrocarburo, nueve fractank, dos pipas, dos tractocamiones, cuatro autotanques tipo pipas, un cubitanque, tres bombas y dos dollies.

Los inmuebles, el hidrocarburo y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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