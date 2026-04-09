Conductores de app protestan para que los dejen trabajar en el Aeropuerto de Monterrey

MONTERREY, NL.- Inconformes porque son víctimas de hostigamiento, acoso y multas que pueden ascender hasta los 45 mil pesos, choferes de taxis de aplicación realizaron una protesta para que les liberen el permiso federal para poder trabajar libremente en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Esta protesta que reunió a trabajadores de DiDi y Uber se realiza a 60 días de la celebración del Mundial de Fútbol del cual la entidad será una de las tres sedes nacionales.

“Estamos solicitando una respuesta al tema del Aeropuerto. Estamos a 60 días de empezar el Mundial y no hemos tenido una respuesta”, señaló Cristina Marmolejo, representante del colectivo de Conductores de Plataforma en Nuevo León.