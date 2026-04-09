Conductores de app protestan para que los dejen trabajar en el Aeropuerto de Monterrey

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México
/ 9 abril 2026
    Conductores de app protestan para que los dejen trabajar en el Aeropuerto de Monterrey
    Inconformes porque son víctimas de hostigamiento, acoso y multas que pueden ascender hasta los 45 mil pesos, choferes de taxis de aplicación realizaron una protesta. CORTESÍA
    Conductores de app protestan para que los dejen trabajar en el Aeropuerto de Monterrey
    Inconformes porque son víctimas de hostigamiento, acoso y multas que pueden ascender hasta los 45 mil pesos, choferes de taxis de aplicación realizaron una protesta. CORTESÍA

Se reunieron en la Explanada de los Héroes en la Macroplaza ante los recientes operativos de Guardia Nacional en la terminal aérea

MONTERREY, NL.- Inconformes porque son víctimas de hostigamiento, acoso y multas que pueden ascender hasta los 45 mil pesos, choferes de taxis de aplicación realizaron una protesta para que les liberen el permiso federal para poder trabajar libremente en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Esta protesta que reunió a trabajadores de DiDi y Uber se realiza a 60 días de la celebración del Mundial de Fútbol del cual la entidad será una de las tres sedes nacionales.

“Estamos solicitando una respuesta al tema del Aeropuerto. Estamos a 60 días de empezar el Mundial y no hemos tenido una respuesta”, señaló Cristina Marmolejo, representante del colectivo de Conductores de Plataforma en Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/noticias/aifa-llega-al-mundial-con-su-peor-racha-internacional-11-meses-en-rojo-y-menos-vuelos-al-exterior-KH19781092

Precisó que ellos quieren poder laborar sin hostigamiento de la Guardia Nacional, sin el retiro de unidades y multas que alcanzan hasta los 45 mil pesos.

Lanzaron un llamado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que es la dependencia federal que le toca liberar el permiso, para que los taxis de aplicación puedan recoger pasaje en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Indicó que sus servicios serán necesarios sobre todo ahora que viene el Mundial de Fútbol 2026 y que el estado recibirá turistas nacionales y extranjeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/partido-verde-respalda-a-taxistas-del-aicm-y-pide-revisar-reglas-para-apps-GL19568781

Marmolejo destacó que son trabajadores formales que pagan sus impuestos y son tratados como delincuentes.

“Venimos al gobierno del estado a solicitar la intervención del gobernador Samuel García para que nos dé voz con la Federación”, estableció.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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