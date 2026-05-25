$!Nuevo León implementará Pase Turístico obligatorio para vehículos foráneos: esto debes de saber

La medida fue dada a conocer el pasado 22 de mayo por el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, en coordinación con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad de Nuevo León .

El Gobierno de Nuevo León anunció la implementación del denominado Pase Turístico, un registro digital verificable dirigido a vehículos foráneos que circulen por la entidad, con el objetivo de fortalecer el orden y la seguridad vial para visitantes provenientes de otros estados del país.

PASE TURÍSTICO BUSCA GARANTIZAR SEGURIDAD Y ORDEN VIAL

Durante el espacio informativo “Nuevo León Informa”, el director del Instituto de Control Vehicular, Carlos Comsille Villarreal, explicó que el pase será personal e intransferible y estará vinculado al número de placas del automóvil registrado.

Asimismo, detalló que la vigencia podrá ser solicitada por periodos de uno hasta 30 días por año, dependiendo de las necesidades del usuario.

“¿Cuál es la finalidad de este pase turístico? Contribuir a garantizar la seguridad o el orden vial, la certeza administrativa, y en principio, a ordenar el padrón vehicular que al final del día se traduzca en facilitarle la vida a la ciudadanía”, señaló el funcionario.

También agregó que “el pase turístico consideramos que es un paso más hacia un sistema vehicular más moderno, más ordenado y más claro para todos”.

BUSCA NUEVO LEÓN FORTALECER REGISTRO Y SEGURIDAD DE VEHÍCULOS FORÁNEOS CON EL PASE TURÍSTICO

En la presentación también participó el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, quien explicó que la estrategia permitirá generar un padrón más preciso sobre los vehículos provenientes de otras entidades que circulan dentro de Nuevo León.

De acuerdo con el funcionario, la intención es contar con información que permita apoyar tareas de prevención del delito y seguimiento administrativo.

“Tenemos todo la tranquilidad para seguir operando con normalidad y se va a seguir trabajando con los estados vecinos para informar sobre el funcionamiento de este pase y facilitar que quienes visitan Nuevo León conozcan el proceso y puedan ser dados de alta”, indicó.

Escamilla también aseguró que la implementación de esta medida no afectará las actividades relacionadas con el próximo Mundial de futbol.