Nuevo León implementará Pase Turístico obligatorio para vehículos foráneos: esto debes de saber
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El Gobierno de Nuevo León anunció un Pase Turístico digital para vehículos foráneos con vigencia de 1 a 30 días
El Gobierno de Nuevo León anunció la implementación del denominado Pase Turístico, un registro digital verificable dirigido a vehículos foráneos que circulen por la entidad, con el objetivo de fortalecer el orden y la seguridad vial para visitantes provenientes de otros estados del país.
La medida fue dada a conocer el pasado 22 de mayo por el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, en coordinación con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad de Nuevo León.
PASE TURÍSTICO BUSCA GARANTIZAR SEGURIDAD Y ORDEN VIAL
Durante el espacio informativo “Nuevo León Informa”, el director del Instituto de Control Vehicular, Carlos Comsille Villarreal, explicó que el pase será personal e intransferible y estará vinculado al número de placas del automóvil registrado.
Asimismo, detalló que la vigencia podrá ser solicitada por periodos de uno hasta 30 días por año, dependiendo de las necesidades del usuario.
“¿Cuál es la finalidad de este pase turístico? Contribuir a garantizar la seguridad o el orden vial, la certeza administrativa, y en principio, a ordenar el padrón vehicular que al final del día se traduzca en facilitarle la vida a la ciudadanía”, señaló el funcionario.
También agregó que “el pase turístico consideramos que es un paso más hacia un sistema vehicular más moderno, más ordenado y más claro para todos”.
BUSCA NUEVO LEÓN FORTALECER REGISTRO Y SEGURIDAD DE VEHÍCULOS FORÁNEOS CON EL PASE TURÍSTICO
En la presentación también participó el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, quien explicó que la estrategia permitirá generar un padrón más preciso sobre los vehículos provenientes de otras entidades que circulan dentro de Nuevo León.
De acuerdo con el funcionario, la intención es contar con información que permita apoyar tareas de prevención del delito y seguimiento administrativo.
“Tenemos todo la tranquilidad para seguir operando con normalidad y se va a seguir trabajando con los estados vecinos para informar sobre el funcionamiento de este pase y facilitar que quienes visitan Nuevo León conozcan el proceso y puedan ser dados de alta”, indicó.
Escamilla también aseguró que la implementación de esta medida no afectará las actividades relacionadas con el próximo Mundial de futbol.
REQUISITOS PARA TRAMITAR EL PASE TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN PARA VEHÍCULOS FORÁNEOS
Las autoridades estatales informaron que las personas interesadas en tramitar el Pase Turístico deberán contar con diversa documentación relacionada con el vehículo y el conductor.
Entre los requisitos solicitados se encuentran:
- Tarjeta de circulación.
- Licencia de conducir vigente.
- Póliza de seguro vehicular vigente.
- Número telefónico de contacto.
- Teléfono de emergencia.
CÓMO TRAMITAR EL PASE TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN PARA VEHÍCULOS FORÁNEOS
El Gobierno estatal explicó que el trámite se realizará completamente en línea a través del portal oficial del Instituto de Control Vehicular.
Los pasos dados a conocer por las autoridades son los siguientes:
Primero, ingresar al portal oficial del instituto a través de la página Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, o dando clic aquí.
Posteriormente, el usuario deberá leer y aceptar el aviso de privacidad, así como los términos y condiciones del servicio.
Después será necesario llenar el formulario con los datos personales y la información correspondiente al vehículo.
El sistema permitirá seleccionar el periodo de vigencia del pase, el cual podrá ir de uno a 30 días, además de capturar las fechas de entrada y salida del estado de Nuevo León.
Finalmente, el solicitante deberá confirmar que la información proporcionada sea correcta, guardar e imprimir el documento y colocarlo en un lugar visible dentro del vehículo.
NUEVO LEÓN CONTINÚA CON MESAS DE TRABAJO PARA DEFINIR REGLAMENTO
Las autoridades estatales señalaron que el decreto correspondiente para implementar el Pase Turístico ya fue publicado oficialmente.
No obstante, indicaron que continuarán desarrollándose mesas de trabajo con el propósito de elaborar un reglamento que sea claro, práctico y comprensible tanto para los turistas como para las autoridades encargadas de su aplicación.
Asimismo, se informó que el proceso también busca dar tiempo suficiente para la difusión de la nueva medida entre conductores y gobiernos estatales vecinos.