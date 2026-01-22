$!Dos adolescentes y dos adultos fueron detenidos en posesión de droga y un arma, en NL

En posesión de más de 400 dosis de drogas y una arma fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos adolescentes en General Escobedo, Nuevo León. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó de la captura de los presuntos mediante trabajos de disuasión delictiva que realizaba Fuerza Civil. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a joven, de 15 años, señalado por 4 homicidios, en NL

Los hechos se registraron la tarde del martes en la colonia Portal de San Francisco en donde los oficiales montaron un dispositivo para detectar actos ilícitos. Fue en el cruce de Calle Londres y Avenida Portal de San Francisco cuando visualizaron a cuatro personas que actuaban de manera sospechosa, lo cual llamó su atención y los abordaron. Los individuos se identificaron como José “N”, de 32 años y Nohemí “N”, de 22 años, así como dos adolescentes de 15 y 17 años.

Entre sus pertenencias encontraron: un arma corta abastecida con 10 cartuchos; 169 bolsas de plástico tipo ziploc con hierba verde y seca con las características de la marihuana; 156 con una sustancia sólida cristalina similar a la droga conocida como cristal; 98 con una sustancia sólida en color blanco parecida a la cocaína en piedra y 17 con polvo blanco con la apariencia de la droga conocida como cocaína.