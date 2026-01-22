Dos adolescentes y dos adultos fueron detenidos en posesión de droga y un arma, en NL

México
/ 22 enero 2026
    Dos adolescentes y dos adultos fueron detenidos en posesión de droga y un arma, en NL
    Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención de cuatro personas en la colonia Portal de San Francisco, en General Escobedo, donde aseguraron diversas dosis de droga y un arma Cortesía

Fuerza Civil detuvo a cuatro personas en General Escobedo, entre ellas dos menores de edad, tras asegurar más de 400 dosis de droga y un arma de fuego

En posesión de más de 400 dosis de drogas y una arma fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos adolescentes en General Escobedo, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó de la captura de los presuntos mediante trabajos de disuasión delictiva que realizaba Fuerza Civil.

$!Dos adolescentes y dos adultos fueron detenidos en posesión de droga y un arma, en NL

Los hechos se registraron la tarde del martes en la colonia Portal de San Francisco en donde los oficiales montaron un dispositivo para detectar actos ilícitos.

Fue en el cruce de Calle Londres y Avenida Portal de San Francisco cuando visualizaron a cuatro personas que actuaban de manera sospechosa, lo cual llamó su atención y los abordaron.

Los individuos se identificaron como José “N”, de 32 años y Nohemí “N”, de 22 años, así como dos adolescentes de 15 y 17 años.

$!Dos adolescentes y dos adultos fueron detenidos en posesión de droga y un arma, en NL

Entre sus pertenencias encontraron: un arma corta abastecida con 10 cartuchos; 169 bolsas de plástico tipo ziploc con hierba verde y seca con las características de la marihuana; 156 con una sustancia sólida cristalina similar a la droga conocida como cristal; 98 con una sustancia sólida en color blanco parecida a la cocaína en piedra y 17 con polvo blanco con la apariencia de la droga conocida como cocaína.

$!Dos adolescentes y dos adultos fueron detenidos en posesión de droga y un arma, en NL

“Las autoridades presumen que los ahora investigados forman parte de un grupo delictivo, en donde el varón mayor de edad opera como generador de violencia”, precisó la autoridad estatal.

Los adultos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica en tanto que los menores fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente.

