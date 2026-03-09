Nuevo León se convertiría en el corazón energético del nearshoring

La expansión de la infraestructura eléctrica en México comienza a dibujar el mismo mapa que el crecimiento industrial. De acuerdo con información presentada dentro del programa federal de nuevos proyectos de generación renovable impulsado por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nuevo León aparece como la entidad con mayor capacidad eléctrica proyectada del país, con 3,802 megawatts (MW) contemplados dentro de la cartera de proyectos.

La cifra supera a la de cualquier otra entidad considerada en el programa. En segundo lugar se ubica Tamaulipas, con 2,599 MW, seguido por Jalisco, con 1,620 MW, lo que refleja una concentración de nueva generación eléctrica en regiones con fuerte actividad económica e industrial.

La cartera forma parte de un plan que contempla 100 proyectos de generación renovable, principalmente solares y eólicos, con una capacidad total cercana a 18,700 MW que se desarrollarían en distintas entidades del país durante los próximos años.

ENERGÍA DONDE CRECE LA INDUSTRIA

La concentración de capacidad proyectada en el noreste coincide con el crecimiento industrial que ha registrado la región en el contexto del nearshoring, el proceso mediante el cual empresas trasladan o expanden su producción hacia México para acercarse al mercado de Estados Unidos.

En los últimos años, Nuevo León se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión manufacturera del país, particularmente en sectores como automotriz, autopartes, electrodomésticos, manufactura avanzada y logística.