Nuevos cortes de agua en Nuevo León ¿Cuáles colonias y municipios serán afectados?

/ 22 octubre 2025
    Nuevos cortes de agua en Nuevo León ¿Cuáles colonias y municipios serán afectados? FOTO: VANGUARDIA

A causa de reparaciones, Agua y Drenaje informó sobre constantes cortes de agua en varios municipios de Nuevo León

El 22 de octubre se reportó que Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) volverá a hacer cortes de agua para varias regiones en el estado de Nuevo León.

Para el siguiente corte, algunas colonias de los municipios de Apodaca, Guadalupe y Juárez se verán afectadas porque se harán cambios en dos válvulas reguladoras de 18’’ y cuatro válvulas de control de 18’’ del Tanque San Miguel 1, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

¿CUÁLES SON LAS COLONIAS QUE SERÁN AFECTADAS POR EL CORTE DE AGUA EN APODACA?

*) Arbolada Fraccionamiento

*) Bosque Boreal

*) Bosque Real

*) Bosques de San Miguel

*) Caoba Residencial

*) Fraccionamiento Industrial San Carlos

*) Fraccionamiento Industrial SG

*) Fuentes de Santa Lucía

*) Hacienda El Campanario

*) Hacienda Las Margaritas (todos los sectores)

*) Jardines de San Patricio

*) Joyas del Pedregal

*) La Asunción

*) Las Flores

*) Loma de la Paz

*) Los Colibríes

*) Los Olmos

*) Los Olivos Residencial

*) Modena Residencial

*) Misión Real

*) Misión San Pablo

*) Paseo de la Loma

*) Portal de Huinalá

*) Praderas de Huinalá

*) Privada Cerezo

*) Privada Canteras

*) Privalia Huinalá

*) Punta Nizuc

*) Real de Apodaca

*) Reserva Acanto

*) Residencial Accadia

*) Residencial San Benito

*) Riberas de Huinalá

*) Santa Anita

*) Valle San Miguel

*) Valterra Residencial

¿CUÁLES SON LAS COLONIAS QUE SERÁN AFECTADAS POR EL CORTE DE AGUA EN JUÁREZ?

*) Anzures

*) Demas

*) La Toscana

*) Lomas Anzures

*) Lomas de Fátima

*) Los Puertos

*) Portal del Valle

*) Praderas de San Juan

*) Residencial Anzures

*) URBI Villa del Real

*) Villas Anzures

TE PUEDE INTERESAR: Nuevos cortes de agua en Monterrey: ¿Cuándo serán?

¿CUÁLES SON LAS COLONIAS QUE SERÁN AFECTADAS POR EL CORTE DE AGUA EN GUADALUPE?

*) Bello Amanecer

*) Fuentes de San Miguel

*) Parque Industrial DAVISA

*) Rivieras de Guadalupe.

La dependencia de AyD colaboró que el servicio de agua será suspendido por unas horas; en caso de que este lapso se alargue en sus respectivas zonas, se recomienda que los residentes tengan agua almacenada.

true

