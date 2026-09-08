Oficializa Morena salida de Enrique Inzunza de bancada en el Senado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Oficializa Morena salida de Enrique Inzunza de bancada en el Senado
    Hace dos semanas, Inzunza -quien enfrenta acusaciones de EU- anunció que dejaba la bancada de Morena para ser ‘independiente’. CUARTOSCURO

Notifica partido medida, misma que surtió efectos desde el pasado 26 de agosto, según se informó

Morena notificó al Senado la salida de Enrique Inzunza Cázarez de su grupo parlamentario, con efectos desde el pasado 26 de agosto, lo cual fue anunciado este martes en la sesión.

En un oficio fechado el 7 de septiembre, la coordinación de la bancada solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, hacer del conocimiento del Pleno la determinación del legislador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enrique-inzunza-se-separa-de-morena-tras-ser-senalado-en-eu-por-presuntos-vinculos-con-los-chapitos-HG23076991

El documento fue enviado por instrucciones de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, y firmado por Nicolás Bellizia Aboaf, secretario técnico de la bancada.

“Con base en la comunicación del Sen. Enrique Inzunza Cázarez por la que deja de formar parte del Grupo Parlamentario Morena con efectos a partir del 26 de agosto de 2026, esta Coordinación solicita se haga del conocimiento del Pleno del Senado de la República la determinación del Sen. Inzunza”, señala el oficio.

La bancada indicó que la notificación al Pleno se solicita “para los efectos legales, reglamentarios y administrativos a que haya lugar”.

Hace casi dos semanas, Inzunza notificó que se apartaba de la bancada de Morena y se convertía en “senador independiente”.

Ayer, Mier informó que le retiraría la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

El legislador enfrenta acusaciones de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos
Política México

Personajes


Enrique Inzunza

Organizaciones


Morena
Senado De la República

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Aclarando

Aclarando
NosotrAs: Vivir con una enfermedad que nadie ve

NosotrAs: Vivir con una enfermedad que nadie ve
La amistad entre Amílcar y Andy data “cuando menos desde 2014, cuando se publicaron fotografías de Andy con Amílcar en una boda en Villahermosa”.

De Los Zetas al CJNG: Riva Palacio expone el historial criminal de los Olán Aparicio, socios de Andy

En caso de que sufra algún acto de terrorismo, el Tren Maya recibirá hasta 300 millones de pesos, lo cual forma parte de la cobertura máxima de responsabilidad, que llega a 11 mil 755 millones de pesos.

Gastan 715 mdp para asegurar Tren Maya contra terrorismo; fue adjudicación directa
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy y mañana cobran los apellidos de la letra G.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra ‘G’ este 8 y 9 de septiembre
Septiembre de 2026 ofrecerá un mes lleno de fenómenos astronómicos, desde el equinoccio de otoño hasta la Luna llena de Cosecha.

Guía astronómica de septiembre 2026: Lluvias de estrellas, el equinoccio y la Luna de Cosecha
Chucho Gallegos murió a los 84 años. Durante seis décadas fue una figura central del periodismo de espectáculos en México.

Fallece Chucho Gallegos... fundador de TVyNovelas y figura clave del periodismo de espectáculos en México
Julián Quiñones fue incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 tras destacar con Al Qadisiya y la Selección Mexicana.

Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026: México vuelve tras 19 años