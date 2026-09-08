Oficializa Morena salida de Enrique Inzunza de bancada en el Senado

En un oficio fechado el 7 de septiembre, la coordinación de la bancada solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, hacer del conocimiento del Pleno la determinación del legislador.

Morena notificó al Senado la salida de Enrique Inzunza Cázarez de su grupo parlamentario, con efectos desde el pasado 26 de agosto, lo cual fue anunciado este martes en la sesión.

El documento fue enviado por instrucciones de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, y firmado por Nicolás Bellizia Aboaf, secretario técnico de la bancada.

“Con base en la comunicación del Sen. Enrique Inzunza Cázarez por la que deja de formar parte del Grupo Parlamentario Morena con efectos a partir del 26 de agosto de 2026, esta Coordinación solicita se haga del conocimiento del Pleno del Senado de la República la determinación del Sen. Inzunza”, señala el oficio.

La bancada indicó que la notificación al Pleno se solicita “para los efectos legales, reglamentarios y administrativos a que haya lugar”.

Hace casi dos semanas, Inzunza notificó que se apartaba de la bancada de Morena y se convertía en “senador independiente”.

Ayer, Mier informó que le retiraría la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

El legislador enfrenta acusaciones de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.