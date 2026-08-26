Enrique Inzunza se separa de Morena tras ser señalado en EU por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’
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El senador sinaloense negó las acusaciones de Estados Unidos, las calificó de calumnias y anunció que continuará su cargo como legislador independiente.
El senador Enrique Inzunza Cázarez anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.
La decisión fue comunicada mediante un escrito dirigido a Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, en el que el legislador sinaloense afirmó que ejercerá su cargo como senador de manera independiente.
Inzunza Cázarez sostuvo que tomó la determinación “por estricta convicción personal” y aseguró que continuará desempeñando sus funciones conforme a la Constitución y las leyes.
INZUNZA ACUSA UNA CAMPAÑA DE CALUMNIAS
En el documento, el senador afirmó que desde hace cuatro meses es objeto de una “feroz campaña de calumnias y diatribas” después de que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera acusaciones en su contra.
Inzunza aseguró que las imputaciones son falsas y que, hasta el momento, no se ha presentado una prueba que las sustente.
El legislador relacionó los señalamientos con las denuncias que realizó desde la tribuna del Senado sobre una presunta intervención de agentes de la CIA y autoridades de Chihuahua en asuntos relacionados con la soberanía y seguridad nacional.
De acuerdo con su versión, encabezó solicitudes para que se deslindaran responsabilidades por la participación de personas nacionales y extranjeras en esos hechos.
INZUNZA AFIRMA QUE CONTINUARÁ COMO SENADOR INDEPENDIENTE
En su comunicado, Inzunza Cázarez también hizo referencia a su formación como abogado y sostuvo que la actuación política debe apegarse a la Constitución.
“Soy jurista por formación y sostengo que es la política la que debe ajustarse a la Constitución y no ésta a la política”, señaló.
El senador recordó que llegó al Senado mediante el voto de los ciudadanos de Sinaloa y afirmó que ha ejercido su responsabilidad bajo principios de “seriedad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”.
También sostuvo que asumirá personalmente su defensa ante los señalamientos formulados en Estados Unidos.
“Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal”, expresó.
Finalmente, anunció formalmente su salida de la bancada de Morena.
“En esa tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de MORENA, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, indicó.
¿QUÉ DIJO INZUNZA SOBRE LOS SEÑALAMIENTOS DE ESTADOS UNIDOS?
El senador calificó las acusaciones estadounidenses como un instrumento de “lawfare” y negó haber participado en las conductas que se le atribuyen.
En su pronunciamiento, también sostuvo que los señalamientos forman parte de una confrontación política más amplia y afirmó que existe un objetivo político detrás de las acusaciones.
Inzunza Cázarez no anunció su renuncia al Senado. Su decisión corresponde a su separación del grupo parlamentario de Morena, por lo que continuará ejerciendo el cargo de legislador federal de manera independiente.
El senador fue incluido entre funcionarios y políticos sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. Inzunza ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen elementos que acrediten las imputaciones.