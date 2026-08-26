Enrique Inzunza se separa de Morena tras ser señalado en EU por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’

Inzunza Cázarez sostuvo que tomó la determinación “por estricta convicción personal” y aseguró que continuará desempeñando sus funciones conforme a la Constitución y las leyes.

La decisión fue comunicada mediante un escrito dirigido a Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, en el que el legislador sinaloense afirmó que ejercerá su cargo como senador de manera independiente.

El senador Enrique Inzunza Cázarez anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.

INZUNZA ACUSA UNA CAMPAÑA DE CALUMNIAS

En el documento, el senador afirmó que desde hace cuatro meses es objeto de una “feroz campaña de calumnias y diatribas” después de que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera acusaciones en su contra.

Inzunza aseguró que las imputaciones son falsas y que, hasta el momento, no se ha presentado una prueba que las sustente.

El legislador relacionó los señalamientos con las denuncias que realizó desde la tribuna del Senado sobre una presunta intervención de agentes de la CIA y autoridades de Chihuahua en asuntos relacionados con la soberanía y seguridad nacional.

De acuerdo con su versión, encabezó solicitudes para que se deslindaran responsabilidades por la participación de personas nacionales y extranjeras en esos hechos.

INZUNZA AFIRMA QUE CONTINUARÁ COMO SENADOR INDEPENDIENTE

En su comunicado, Inzunza Cázarez también hizo referencia a su formación como abogado y sostuvo que la actuación política debe apegarse a la Constitución.

“Soy jurista por formación y sostengo que es la política la que debe ajustarse a la Constitución y no ésta a la política”, señaló.

El senador recordó que llegó al Senado mediante el voto de los ciudadanos de Sinaloa y afirmó que ha ejercido su responsabilidad bajo principios de “seriedad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”.

También sostuvo que asumirá personalmente su defensa ante los señalamientos formulados en Estados Unidos.

“Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal”, expresó.

Finalmente, anunció formalmente su salida de la bancada de Morena.

“En esa tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de MORENA, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, indicó.