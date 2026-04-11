Sentencian a 55 años a feminicida de Evelin en Metepec; crimen ocurrió en transporte público
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La víctima fue estrangulada dentro de un transporte público y su cuerpo abandonado en Toluca; Juan Carlos Ruiz González es declarado culpable
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión contra Juan Carlos Ruiz González, tras acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de una joven de 22 años, identificada como Evelin, ocurrido en el municipio de Metepec.
De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 23 de septiembre de 2024, cuando la Evelin se encontraba a bordo de un vehículo de transporte público conducido por el ahora sentenciado. Al circular sobre el boulevard Solidaridad Las Torres, en la colonia San Jerónimo Chicahualco, el sujeto la agredió físicamente.
Posteriormente, la privó de la vida al estrangularla. Tras cometer el crimen, trasladó el cuerpo hasta calles de la colonia Santa María Totoltepec, en el municipio de Toluca, donde lo abandonó y huyó del lugar.
INVESTIGACIÓN PERMITIÓ IDENTIFICAR A JUAN CARLOS RUIZ GONZÁLEZ COMO FEMINICIDA DE EVELIN
El Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, lo que permitió identificar a Juan Carlos Ruiz González como probable responsable del feminicidio. Con los datos recabados, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
Días después fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que llevó el proceso.
Tras el análisis de las pruebas presentadas por la representación social, el juez dictó sentencia condenatoria, además de establecer sanciones económicas y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
FEMINICIDA DEBERÁ PAGAR UNA MULTA Y REPARACIÓN DEL DAÑO A FAMILIA DE EVELIN
Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial fijó una multa de 309 mil 424 pesos. Asimismo, determinó que el sentenciado deberá pagar 3 millones 733 mil 950 pesos como reparación del daño material y 108 mil 570 pesos por concepto de daño moral.
También se ordenó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado.
EVELIN FUE ENCONTRADA SIN VIDA EN TOLUCA
El día del hallazgo, autoridades informaron que el cuerpo fue localizado en la colonia Santa María Totoltepec, específicamente en la avenida Industria Automotriz, antes del cruce con Cuauhtémoc, a espaldas de una empresa embotelladora. El descubrimiento fue realizado por trabajadores del lugar alrededor de las 11:00 horas del 23 de septiembre de 2024.
En ese momento, se reportó que a simple vista no presentaba heridas por arma de fuego ni punzocortantes, aunque sí se observaron manchas hemáticas en la boca, por lo que inicialmente se consideró que la muerte pudo derivar de una agresión física.
La víctima vestía leggins y blusa color negro, chamarra morada y tenis blancos el día de los hechos.
Tras el desarrollo del proceso penal, la Fiscalía mexiquense logró que se dictara la sentencia de 55 años de prisión contra el responsable del feminicidio.