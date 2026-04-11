Sentencian a 55 años a feminicida de Evelin en Metepec; crimen ocurrió en transporte público

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión contra Juan Carlos Ruiz González, tras acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de una joven de 22 años, identificada como Evelin, ocurrido en el municipio de Metepec.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 23 de septiembre de 2024, cuando la Evelin se encontraba a bordo de un vehículo de transporte público conducido por el ahora sentenciado. Al circular sobre el boulevard Solidaridad Las Torres, en la colonia San Jerónimo Chicahualco, el sujeto la agredió físicamente.

Posteriormente, la privó de la vida al estrangularla. Tras cometer el crimen, trasladó el cuerpo hasta calles de la colonia Santa María Totoltepec, en el municipio de Toluca, donde lo abandonó y huyó del lugar.

INVESTIGACIÓN PERMITIÓ IDENTIFICAR A JUAN CARLOS RUIZ GONZÁLEZ COMO FEMINICIDA DE EVELIN

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, lo que permitió identificar a Juan Carlos Ruiz González como probable responsable del feminicidio. Con los datos recabados, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Días después fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que llevó el proceso.

Tras el análisis de las pruebas presentadas por la representación social, el juez dictó sentencia condenatoria, además de establecer sanciones económicas y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.