Vinculan a proceso a mujer en Puebla por desaparición y feminicidio de su hija de 8 años

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México
/ 14 abril 2026
    Vinculan a proceso a mujer en Puebla por desaparición y feminicidio de su hija de 8 años
    Autoridad judicial impuso a Silvia Angélica prisión preventiva y fija tres meses de investigación complementaria por el feminicidio de su hija Fiscalía de Puebla

Autoridades vincularon a proceso a una mujer en Huauchinango por el feminicidio de su hija de 8 años; presuntamente obligó a sus hijos a cavar una tumba.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que obtuvo la vinculación a proceso de Silvia Angélica “N” por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y desaparición de personas, en agravio de su hija de 8 años de edad, en el municipio de Huauchinango.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2023 al interior de un domicilio, donde la imputada presuntamente agredió físicamente a la menor, causándole lesiones que la dejaron inconsciente.

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MUJER OBLIGÓ A SUS HIJOS A EXCAVAR TUMBA PARA SU HERMANA

La Fiscalía detalló que, posteriormente, la imputada habría vertido una sustancia inflamable sobre la víctima y dejó el cuerpo en el lugar hasta el día siguiente, cuando se percató de que la menor había perdido la vida.

Para ocultar lo ocurrido, la mujer presuntamente obligó a otro de sus hijos a excavar dentro del inmueble, donde depositó el cuerpo. Este fue localizado tiempo después mediante diligencias de cateo realizadas por las autoridades.

VINCULAN A PROCESO E IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA A MUJER POR EL FEMINICIDIO DE SU HIJA

Con base en los elementos de prueba aportados, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Silvia Angélica “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración de pruebas.

$!Vinculan a proceso a mujer en Puebla por desaparición y feminicidio de su hija de 8 años
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INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO

La Fiscalía estatal señaló que las indagatorias continúan con el objetivo de esclarecer en su totalidad los hechos.

La institución reiteró su compromiso de actuar en delitos que atentan contra la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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