$!Vinculan a proceso a mujer en Puebla por desaparición y feminicidio de su hija de 8 años

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2023 al interior de un domicilio, donde la imputada presuntamente agredió físicamente a la menor, causándole lesiones que la dejaron inconsciente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que obtuvo la vinculación a proceso de Silvia Angélica “N” por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y desaparición de personas, en agravio de su hija de 8 años de edad, en el municipio de Huauchinango.

MUJER OBLIGÓ A SUS HIJOS A EXCAVAR TUMBA PARA SU HERMANA

La Fiscalía detalló que, posteriormente, la imputada habría vertido una sustancia inflamable sobre la víctima y dejó el cuerpo en el lugar hasta el día siguiente, cuando se percató de que la menor había perdido la vida.

Para ocultar lo ocurrido, la mujer presuntamente obligó a otro de sus hijos a excavar dentro del inmueble, donde depositó el cuerpo. Este fue localizado tiempo después mediante diligencias de cateo realizadas por las autoridades.

VINCULAN A PROCESO E IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA A MUJER POR EL FEMINICIDIO DE SU HIJA

Con base en los elementos de prueba aportados, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Silvia Angélica “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración de pruebas.