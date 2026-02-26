Tapalpa vuelve a la calma tras muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: asegura alcalde | VIDEO

“Ya el pueblo lo observamos con mayor tranquilidad, con más calma, volviendo poco a poco a la normalidad y me da mucho gusto que nuestro pueblo, nuestro municipio esté cobrando vida, esa actividad y esa armonía que siempre hemos tenido”, mencionó Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa, Jalisco. La declaración del edil sucede después de que las autoridades federales coordinaran y ejecutaran un operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, quien terminó abatido tras un enfrentamiento. TE PUEDE INTERESAR: Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’ A través de un video publicado en la página de Facebook del gobierno municipal, Morales Díaz aseguró que estos días recientes ha recibido mensajes de apoyo, solidaridad y felicitaciones por los hechos registrados el pasado 22 de febrero. “Para nosotros es algo que nos impulsa para seguir trabajando en favor de nuestro municipio, que tenemos muchos retos y desafíos que enfrentar”.

ALCALDE DE TAPALPA SE LANZA CRITICA NOTICIAS SENSACIONALISTAS TRAS MUERTE DE ‘EL MENCHO’ Dentro de su discurso, el edil expuso publicaciones y blogs de medios de comunicación que presuntamente informaban erróneamente y de manera negativa, provocando que el público generara una imagen equivocada del municipio. “Yo le quiero decir a la gente, yo le quiero decir a la población que bueno, son medios que quieren vender y lo hacen desde el amarillismo y desde el sensacionalismo, porque eso es lo que ellos venden, lo que ellos les genera ganancias”, expresó el alcalde. Dentro de su discurso reiteró que Tapalpa es un lugar tranquilo, que ha vivido en calma y que los eventos del 22 de febrero “se suscitaron como hechos aislados”.

‘SI YO TUVIERA ALGO QUE VER...’: ALCALDE SE DEFIENDE DE SEÑALAMIENTOS En palabras de Antonio Morales: “Si yo tuviera algo que ver con las situaciones y los acontecimientos que se presentaron en días pasados, se imaginan ustedes que yo iba a estar atendiendo entrevistas a una decena de medios de comunicación, que yo iba a salir temprano, muy temprano el domingo en la mañana a emitir un comunicado y que luego en la tarde estuviéramos recogiendo algunos vehículos que impedían la circulación de personas que se habían quedado varadas tanto para salir como para ingresar o que me haya dirigido y me haya trasladado al lugar donde se presentó el evento...”. TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’ El alcalde reveló que las autoridades que estuvieron presentes en la escena no permitieron el paso de unidades de emergencia y ambulancias para atender a las personas que habían resultado heridas en el enfrentamiento. “Si yo hubiera o tuviera algo que ver con eso, yo creo que hubiera estado escondido, ¿o no creen ustedes? Yo creo que me hubiera escondido, yo creo que no hubiera contestado llamadas, yo que no hubiera contestado los comunicados, yo creo que no hubiera contestado las entrevistas. Sin embargo, siempre me he distinguido como alguien que da la cara y que, a pesar de las adversidades y de que tenga uno temor y miedo, sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro compromiso y nuestro compromiso como gobierno municipal es buscar el bienestar de nuestra gente”.

INVITAN A REUNIÓN COLECTIVA EN TAPALPA En un video aparte, el alcalde de Tapalpa extendió una invitación a la población: “A los comerciantes, hoteleros, restauranteros, prestadores de servicio y a la población en general que desean acompañarnos mañana en punto de las 6:30 de la tarde en el jardín principal”. De acuerdo con el discurso, el objetivo de esta reunión es que, en conjunto, se restablezca el orgullo y la dignidad del municipio jalisciense. MUERTE DE ‘EL MENCHO’, LÍDER DEL CJNG El 22 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encabezaron un operativo para detener a quien sería el líder máximo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco. Sin embargo, cuando presuntos criminales se percataron de la presencia policial, iniciaron un enfrentamiento contra los uniformados, quienes lograron repeler el ataque. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 4 de los 23 reos fugados en Puerto Vallarta tras operativo donde murió ‘El Mencho’: García Harfuch Como resultado, varias personas fueron heridas tanto del cártel como de seguridad, entre ellas ‘El Mencho’ quien fue reportado sin signos vitales en su traslado a la Ciudad de México a bordo de un helicóptero. Informes oficiales indicaron que se registraron más víctimas mortales.

