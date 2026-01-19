$!Detienen a Iván Valerio “El Mantecas”, ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, identificado por las autoridades como jefe de una facción ligada al grupo criminal de los Beltrán Leyva. La captura se llevó a cabo en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales.

El anuncio fue realizado por el funcionario federal a través de sus redes sociales, donde detalló la participación de distintas corporaciones de seguridad y los aseguramientos realizados durante la acción.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a estadounidense relacionado con el Cártel Noreste, en NL

OPERATIVO COORDINADO DE FUERZAS FEDERALES RESULTA EN LA DETENCIÓN DE IVÁN VALERIO ‘N’

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, la detención se realizó en una acción conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

“En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio ‘N’, alias ‘Mantecas’, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva”, escribió el titular de la SSPC.

En el mismo mensaje, señaló que el detenido fue asegurado junto con otros presuntos integrantes de su grupo delictivo. “Fue asegurado junto con 7 integrantes de su grupo, armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas. Las investigaciones continúan”, agregó.