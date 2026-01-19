Detienen a Iván Valerio “El Mantecas”, ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato

México
/ 19 enero 2026
    Detienen a Iván Valerio "El Mantecas", ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato
    Omar García Harfuch informó la captura de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, durante un operativo federal en Badiraguato, Sinaloa, con detenciones y aseguramientos de armas y drogas VANGUARDIA

Operativo coordinado de fuerzas federales derivó en la detención de Iván Valerio “N”, señalado como jefe de una facción vinculada al grupo de los Beltrán Leyva

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, identificado por las autoridades como jefe de una facción ligada al grupo criminal de los Beltrán Leyva. La captura se llevó a cabo en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales.

El anuncio fue realizado por el funcionario federal a través de sus redes sociales, donde detalló la participación de distintas corporaciones de seguridad y los aseguramientos realizados durante la acción.

OPERATIVO COORDINADO DE FUERZAS FEDERALES RESULTA EN LA DETENCIÓN DE IVÁN VALERIO ‘N’

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, la detención se realizó en una acción conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

“En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio ‘N’, alias ‘Mantecas’, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva”, escribió el titular de la SSPC.

En el mismo mensaje, señaló que el detenido fue asegurado junto con otros presuntos integrantes de su grupo delictivo. “Fue asegurado junto con 7 integrantes de su grupo, armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas. Las investigaciones continúan”, agregó.

DETENCIONES Y ASEGURAMIENTOS EN BADIRAGUATO

La captura de Iván Valerio “N” se encuentra incluida en el informe de resultados de la denominada Operación Frontera Norte, implementada en el municipio de Badiraguato. De acuerdo con dicho reporte, el domingo 18 de enero fueron detenidas ocho personas en total durante las acciones desplegadas en la zona.

En el operativo se aseguró diverso armamento y material. Entre lo decomisado se reportó una ametralladora, un fusil Barrett, ocho armas largas, nueve cargadores, 350 cartuchos útiles, una cinta metálica con 200 cartuchos, además de aproximadamente 14 mil pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos que contaban con reporte de robo.

INHABILITAN ZONAS DE PRODUCCIÓN DE DROGAS SINTÉTICAS

Como parte de las acciones realizadas entre el 16 y el 18 de enero, las autoridades federales informaron que en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Cosalá se localizaron e inhabilitaron 24 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas.

En estos puntos fueron asegurados 18 mil 750 litros y 60 kilogramos de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de metanfetamina. De acuerdo con los datos oficiales, la afectación económica estimada a la delincuencia organizada por estos aseguramientos asciende a 367 millones de pesos.

Detienen a Iván Valerio "El Mantecas", ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato

Registros periodísticos del diario El Universal indican que Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, fue mencionado previamente en investigaciones militares que cobraron relevancia pública tras la filtración de documentos conocida como Guacamaya Leaks.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación jurídica del detenido ni sobre los cargos específicos que podrían imputársele, al tiempo que reiteraron que las investigaciones continúan.

