‘¡Ondéala!’: micrófono abierto capta cómo le indican a alcaldesa qué hacer durante el Grito en Cajeme (VIDEO)

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    ‘¡Ondéala!’: micrófono abierto capta cómo le indican a alcaldesa qué hacer durante el Grito en Cajeme (VIDEO)
    Un micrófono abierto captó la indicación de Lucy Navarro a Claudia Santacruz durante el Grito en Cajeme, Sonora Captura de pantalla

Un micrófono abierto captó cuando Lucy Navarro pidió a la alcaldesa Claudia Santacruz volver a ondear la bandera durante el Grito en Cajeme

Un micrófono abierto durante el Grito de Independencia en Cajeme, Sonora, permitió escuchar una indicación que la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro, hizo a la alcaldesa interina, Claudia Santacruz, mientras se desarrollaba el acto protocolario del 15 de septiembre.

El momento ocurrió después de la tradicional arenga, cuando Santacruz dejó de ondear la bandera de México y la introdujo nuevamente al balcón del Palacio Municipal.

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“ONDÉALA”: LA INDICACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN EL AUDIO

Al percatarse de que la alcaldesa había dejado de mover la bandera, Navarro le indicó que continuara con el movimiento del lábaro patrio.

“Hazle así a la bandera, sí se pasea así, ondéala”, se escucha decir a la secretaria del Ayuntamiento en el audio de la ceremonia.

Santacruz volvió a ondear la bandera mientras el micrófono permanecía encendido, por lo que la conversación pudo escucharse durante la transmisión del evento.

El episodio ocurrió antes de la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, la ceremonia continuó conforme al programa oficial de las fiestas patrias.

CLAUDIA SANTACRUZ ES ALCALDESA INTERINA DE CAJEME

Santacruz asumió la presidencia municipal de manera interina luego de que el Cabildo aprobara la licencia de Javier Lamarque, quien se ausentará por un periodo máximo de 90 días.

La ahora alcaldesa interina se desempeñaba como directora del DIF Cajeme. Su nombramiento fue aprobado con 22 votos a favor y uno en contra durante una sesión extraordinaria del Cabildo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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