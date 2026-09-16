‘¡Ondéala!’: micrófono abierto capta cómo le indican a alcaldesa qué hacer durante el Grito en Cajeme (VIDEO)

Un micrófono abierto durante el Grito de Independencia en Cajeme, Sonora, permitió escuchar una indicación que la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro, hizo a la alcaldesa interina, Claudia Santacruz, mientras se desarrollaba el acto protocolario del 15 de septiembre. El momento ocurrió después de la tradicional arenga, cuando Santacruz dejó de ondear la bandera de México y la introdujo nuevamente al balcón del Palacio Municipal.

“ONDÉALA”: LA INDICACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN EL AUDIO Al percatarse de que la alcaldesa había dejado de mover la bandera, Navarro le indicó que continuara con el movimiento del lábaro patrio. “Hazle así a la bandera, sí se pasea así, ondéala”, se escucha decir a la secretaria del Ayuntamiento en el audio de la ceremonia. Santacruz volvió a ondear la bandera mientras el micrófono permanecía encendido, por lo que la conversación pudo escucharse durante la transmisión del evento. El episodio ocurrió antes de la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, la ceremonia continuó conforme al programa oficial de las fiestas patrias.

CLAUDIA SANTACRUZ ES ALCALDESA INTERINA DE CAJEME Santacruz asumió la presidencia municipal de manera interina luego de que el Cabildo aprobara la licencia de Javier Lamarque, quien se ausentará por un periodo máximo de 90 días. La ahora alcaldesa interina se desempeñaba como directora del DIF Cajeme. Su nombramiento fue aprobado con 22 votos a favor y uno en contra durante una sesión extraordinaria del Cabildo.