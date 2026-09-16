Más de 300 mil personas celebraron el Grito de Independencia en el Zócalo de CDMX

Más de 300 mil personas se congregaron durante la noche del martes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 216.º aniversario de la Independencia de México, en una jornada que incluyó un concierto gratuito de Grupo Intocable y el tradicional Grito encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob) confirmó la afluencia y reportó saldo blanco al término de las actividades en el Centro Histórico.

MÁS DE 300 MIL ASISTENTES ACUDIERON AL ZÓCALO PARA FESTEJAR EL GRITO DE INDEPENDENCIA La dependencia capitalina informó que la celebración reunió a más de 300 mil personas en el Centro Histórico. Minutos antes de las 23:00 horas, las autoridades habían contabilizado alrededor de 180 mil asistentes únicamente en la plancha del Zócalo, cantidad que aumentó durante el desarrollo de la noche. De acuerdo con la Segob, las actividades transcurrieron sin incidentes que alteraran el orden público y concluyeron con saldo blanco. El operativo implementado durante las Fiestas Patrias se mantuvo hasta la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también informó sobre la asistencia a través de sus redes sociales. “¡Más de 300 mil personas se dieron cita en el Zócalo capitalino para celebrar nuestra Independencia!”, publicó. Brugada agregó que acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó su respaldo a la defensa de la soberanía nacional. Su mensaje concluyó con referencias a la soberanía, la Ciudad de México y México.

CLAUDIA SHEINBAUM ENCABEZA EL GRITO DE INDEPENDENCIA A las 23:00 horas, Claudia Sheinbaum encabezó desde el balcón central de Palacio Nacional su segundo Grito de Independencia como presidenta de México. La ceremonia se realizó como parte de las actividades conmemorativas por los 216 años del inicio de la Independencia. Después del acto protocolario, Ricky Muñoz, vocalista de Grupo Intocable, regresó al escenario para continuar con el concierto gratuito. La presentación se prolongó hasta la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

SSC MANTIENE OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo permanente en el Centro Histórico durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, con elementos de distintas adscripciones que realizaron labores de proximidad y vigilancia entre los asistentes. También participaron trabajadores de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para brindar atención, orientación y apoyo a la población.

Antes del inicio de las actividades, la Segob informó que elementos de la Subsecretaría de Apoyo a la Prevención y Participación Ciudadana realizaron inspecciones para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas, objetos u otros artículos que pudieran representar un riesgo para las personas asistentes. La dependencia señaló que la coordinación entre las distintas instancias gubernamentales y la participación de los asistentes permitieron mantener las condiciones de seguridad durante la celebración. El saldo blanco reportado por las autoridades se mantuvo desde el inicio de las actividades hasta la conclusión del concierto durante la madrugada del 16 de septiembre.