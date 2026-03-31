ONGs acusan a Pemex de falsear información y ocultar derrame masivo en Cantarell

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 31 marzo 2026
    ONGs acusan a Pemex de falsear información y ocultar derrame masivo en Cantarell
    Las playas costeras sufren las consecuencias del derrame oculto por Pemex., la falta de alerta oportuna dejó a las comunidades y ecosistemas vulnerables al arribo del hidrocarburo. CUARTOSCURO

ONGs acusaron a Pemex de falsear y ocultar información del derrame en el Golfo de México en ducto subterráneo en complejo Cantarell

Organizaciones ambientalistas acusaron ayer a Pemex de falsear y ocultar información del derrame en el Golfo de México que comenzó desde febrero pasado en un ducto subterráneo en el complejo Cantarell.

En un comunicado, las organizaciones Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica, entre otras, indicaron que desde el 6 de febrero comenzaron a observarse en imágenes satelitales manchas de hidrocarburo en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto Old AK C, una línea activa de 36 pulgadas de diámetro que transporta crudo entre la plataforma AkalC y la Terminal Marítima Dos Bocas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derrame-en-golfo-apunta-a-robo-de-huachicol-de-un-buque-oscuro-en-campeche-PO19711385

Un día después, agregaron, llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz. Durante los siguientes ocho días permaneció sobre el ducto.

”En esos días, las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados. También se observaban, el 13 de febrero, embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua. Luego se retiraron. Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata”, acusaron.

La evidencia disponible desmiente la versión formulada por las autoridades federales el pasado jueves, cuando afirmaron que el derrame inició el 1 de marzo y se originó por la descarga de un buque no identificado y por emisiones naturales de chapopoteras.

”No se trata sólo de una mentira. Se trata de una negligencia con consecuencias: las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas para el arribo del hidrocarburo, mientras el derrame avanzaba hacia playas y zonas de pesca”, reprocharon.

”La evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa. Si un buque especializado en reparación de ductos pasó ocho días sobre un ducto activo de Pemex, en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible y había embarcaciones de apoyo operando alrededor, no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales”, insistieron.

Ayer, Pemex negó que el buque Árbol Grande realizara reparaciones en uno de sus ductos y aseguró que la embarcación forma parte de una flota conformada por 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística.

UN BUQUE TURBIO

El buque Árbol Grande, relacionado con el derrame, es operado por una empresa señalada por ser una de las favoritas de Pemex.

El buque, propiedad de la naviera DeepOcean, es operado por Constructora Subacuática Diavaz, una empresa que nació en 1973 brindando servicios de inspección, mantenimiento y reparación de instalaciones petroleras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derrame-en-el-golfo-afectaria-inversion-privada-de-pemex-y-revision-del-t-mec-GM19731744

En la cuenta pública 2013, Diavaz fue señalada por no aclarar un pago que recibió por 673 mil dólares y por incumplir metas de pozos y producción, así como pagos sin justificación.

Según la empresa, cuenta con 3 mil 700 colaboradores y ofrece trabajos en plataformas y reparación de fugas e interconexiones submarinas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Derrame
Petróleo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Malas noticias

Malas noticias
NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género

NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género
La polémica por la mujer captada tomando el sol en Palacio Nacional suma un nuevo capítulo tras la difusión en redes de su presunta identidad y salario, sin confirmación oficial.

Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional
La cantante fue baleada apenas dos semanas antes de cumplir 24 años, en un hecho que conmocionó a Estados Unidos y a la comunidad latina.

¿Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?... a 31 años del asesinato de la cantante
La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
Se trata de un periodo clave en la religión católica al recordar la vida, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?
La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México desató furor, especialmente tras un momento viral con una fan que recreó una escena de “El diablo viste a la moda”

Meryl Streep reacciona a fan que usó un suéter azul como Anne Hathaway en El diablo viste a la moda (video)
El Allegiant Stadium volverá a recibir el Super Bowl en 2029.

¡Oficial! NFL elige al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl LXIII