Derrame en el Golfo afectaría inversión privada de Pemex y revisión del T-MEC

El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, en las costas de Veracruz, evidenció la falta de capacidades y procedimientos para contener el desastre por parte de las autoridades federales, lo que podría afectar posibles inversiones en el sector. Javier Estrada, analista de energía, señaló que este derrame y una serie de incidentes cada vez de mayor frecuencia y magnitud en el sector (como el incendio en Dos Bocas) exhiben un modelo regulatorio bastante laxo.

"No contamos con procedimientos ni autonomía suficientes en el sector energético para prevenir, investigar y sancionar; ni la Marina ni la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) están capacitadas para este tipo de incidentes”, opinó. Advirtió que estos desastres podrían afectar posibles asociaciones de Pemex con privados y generar cuestionamientos sobre el modelo energético del país en el marco de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estrada advirtió que ahora no solo se cuestionaría por qué Pemex no puede ser más productivo, sino por qué tiene bastantes deficiencias en cuanto a riesgos de accidentes. "Ninguna empresa se quiere aliar con alguien que no tiene controles. Hay que cumplir con autorregulaciones y protocolos para asociarse. Puede repercutir en con quién se puede asociar Pemex" , agregó. “Es necesario que el modelo regulatorio sea revisado para dar certidumbre y aumentar la inversión” , agregó. Ramsés Pech, especialista en el sector petrolero, consideró que Pemex e instancias gubernamentales deben mejorar la tecnología para accidentes, aunque descartó que haya recursos.

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