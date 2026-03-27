Derrame en Golfo apunta a robo de huachicol de un ‘buque oscuro’ en Campeche

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México
/ 27 marzo 2026
    Derrame en Golfo apunta a robo de huachicol de un ‘buque oscuro’ en Campeche
    Mientras especialistas señalan que esta maniobra es típica del robo de hidrocarburos, la SEMAR admitió desconocer por qué la nave ocultó su ubicación, limitándose a investigar a 13 embarcaciones sospechosas.
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por Reforma

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La plataforma SkyTruth y trabajadores de Pemex advierten que el derrame de más de 50 km en el Golfo de México coincide con la operación de un “buque fantasma”

La operación de un buque con su sistema de identificación apagado, similar a las acciones de barcos que roban combustible, fue detectada en la Sonda de Campeche, junto a un derrame extendido, desde el 14 de febrero por la plataforma SkyTruth.

Trabajadores de Pemex consultados ayer por REFORMA advirtieron que el caso del buque ubicado por SkyTruth encaja con operaciones ilícitas donde barcos apagan el Sistema de Identificación Automática (AIS) para robar hidrocarburos. La Sonda de Campeche ha registrado en los últimos años asaltos de naves piratas que operan con sus sistemas de identificación apagados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/semar-apunta-a-buque-y-chapopoteras-por-derrame-13-embarcaciones-bajo-investigacion-en-el-golfo-NP19704832

Cuestionado al respecto por REFORMA, el secretario de Marina, Raymundo Morales, dijo ayer desconocer por qué esa nave tenía su sistema de identificación desactivado.

"Los barcos que navegan en la Sonda de Campeche no necesariamente están contaminando, tienen rutas. Vamos a verificar por qué ese barco traía su sistema de identificación apagado" , indicó el almirante secretario en conferencia de prensa.

Según las fuentes consultadas, el buque sospechoso podría trasladar crudo pesado. Además, personal de Dos Bocas y del complejo Abkatún reportó que entre el 6 y el 10 de febrero detectaron presencia de hidrocarburos en plataformas Alfa, Bravo y Delta, junto con un inusual movimiento de buques cisterna.

Uno de ellos relató que un superintendente petrolero reconoció que había “un derrame”, aunque no se localizó una fuga directa. Otros trabajadores descartan fugas en las instalaciones al no haber detenida la producción.

Las maniobras para conocer el origen del derrame se habrían complicado por condiciones climatológicas y corrientes de agua que “trasladaron” el hidrocarburo hasta Veracruz y el sur de Tamaulipas.

Imágenes satelitales de la plataforma SkyTruth reportaron desde el 14 de febrero una mancha de más de 53 kilómetros al paso del buque, de una extensión aproximada de 410 metros de largo, que apagó el transpondedor de AIS para no ser detectado por las autoridades. La mancha detectada junto a la nave es adicional a otra de 50 kilómetros igualmente expandida en el Golfo de México.

Los AIS están diseñados para proporcionar automáticamente a otras embarcaciones y a las autoridades costeras información sobre la posición e identificación de un buque. El sistema debe tener funcionamiento permanente. Las embarcaciones que no transmiten su ubicación mediante AIS se consideran “oscuras” en los sistemas públicos de vigilancia y se sospecha que participan en actividades ilícitas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-que-derrame-masivo-en-el-golfo-inicio-hace-un-mes-en-campeche-MH19699432

El secretario de Marina dijo que en la zona de Cantarell siempre hay manchas, incluso generadas por chapopoteras naturales. "El tema de ahorita es que se han incrementado. Tenemos que determinar si hay alguna falla estructural que estamos analizando con controles submarinos" , explicó.

El miércoles pasado, un grupo de organizaciones ambientalistas detectó una gran mancha cerca de la plataforma Abkatún de Pemex, pero a unos 10 kilómetros de distancia también se registró una gran estela de contaminante en sincronía con el trayecto de un buque.

La versión de la Marina desestimó esa información y dio otra incompleta y confusa: uno de 13 barcos que estaban por Coatzacoalcos a principios de marzo es el causante del derrame.

“En el caso del buque, por imágenes de satélites se sabe que hubo una mancha alrededor del fondeadero, sin poder determinar cuál de los 13 buques que estuvieron en la zona la hizo; cuatro todavía navegan en México, el resto de buques, que ya navegan en aguas internacionales, hemos pedido cooperación para pasarles inspección y ver cuál buque hizo el vertimiento” , explicó Morales.

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