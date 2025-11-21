$!ONU Mujeres México lanza campaña para visibilizar la violencia digital contra las mujeres

ONU Mujeres México presentó la campaña “Es Real #EsViolenciaDigital”, una iniciativa regional desarrollada junto con las oficinas de ONU Mujeres en Colombia y Ecuador, y acompañada por la Oficina Regional para las Américas y el Caribe. El proyecto forma parte del programa global de la organización para prevenir y atender la violencia ejercida mediante tecnologías digitales y busca visibilizar los impactos reales que este tipo de agresiones tiene en la vida de las mujeres. TE PUEDE INTERESAR: Tan solo el 15 % de los mexicanos sabe cómo identificar la violencia de género, revela estudio La campaña se implementa en coordinación con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como con la colaboración de la organización aliada Defensoras Digitales, encabezada por la activista Olimpia Coral Melo.

EXPERIMENTO SOCIAL MUESTRA LAS AFECTACIONES QUE TIENEN LAS PERSONAS ANTE AGRESIONES EN MEDIOS DIGITALES El eje central de la campaña destaca que las agresiones que ocurren en entornos digitales tienen efectos reales en el bienestar físico y emocional de las mujeres. Bajo este principio, la iniciativa busca reforzar que la violencia digital es una forma de violencia de género. Para ilustrarlo, el proyecto presenta un video principal basado en un experimento social. En éste se monitorean, mediante sensores corporales, las reacciones fisiológicas asociadas al estrés cuando mujeres son expuestas a distintas formas de agresión digital. Según ONU Mujeres, el material evidencia que los impactos del mundo virtual se manifiestan en el cuerpo de manera tangible. La pieza audiovisual se complementa con materiales pedagógicos diseñados para redes sociales, donde se explican de manera accesible las principales manifestaciones de esta violencia y sus repercusiones.

CIFRAS ATERRADORAS: 10 MILLONES DE MUJERES HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DIGITAL Diversas fuentes nacionales e internacionales evidencian el alcance de esta forma de violencia:

- En México, 10 millones de mujeres han sido víctimas de violencia digital (INEGI, 2024). - Una de cada tres mujeres en el país ha recibido contenido sexual no solicitado (INEGI, 2024). - A escala global, 40 % de las mujeres ha sufrido agresiones digitales, y 9 de cada 10 han presenciado ataques contra otras mujeres en línea (The Economist Intelligence Unit, 2021). - El 95 % de las imágenes o videos sexuales creados con inteligencia artificial sin consentimiento representan a mujeres, según Naciones Unidas (2024).

Organismos internacionales han señalado que el uso acelerado de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, ha amplificado riesgos y facilitado nuevas formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA DIGITAL De acuerdo con ONU Mujeres y la legislación mexicana, la violencia digital abarca actos que dañan a las mujeres mediante tecnologías como celulares, computadoras, redes sociales, GPS, inteligencia artificial, aplicaciones de citas, servicios de mensajería, videojuegos y plataformas de contenido. Ejemplos de estas conductas incluyen:

- Enviar contenido sexual no solicitado. - Publicar o difundir imágenes o videos íntimos sin autorización. - Crear o difundir imágenes sexuales manipuladas con inteligencia artificial. - Vigilar, monitorear o rastrear a una persona mediante dispositivos digitales. - Realizar amenazas, acoso o ataques a través de perfiles en redes sociales. - Manipular información personal para perjudicar la reputación o integridad de una mujer.

QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA VIOLENCIA DIGITAL La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 Quáter, establece la violencia digital como una modalidad de violencia contra las mujeres. Define este tipo de agresión como toda acción cometida mediante tecnologías de la información que exponga, distribuya, comparta o comercialice contenido íntimo sin consentimiento, o que afecte la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres. En materia penal, el artículo 199 Octies del Código Penal Federal establece como delito la “violación a la intimidad sexual”, que incluye la divulgación o producción de contenido íntimo sin consentimiento. ONU Mujeres señaló que, aunque la mayoría de los códigos penales estatales han incorporado este delito, las definiciones aún no son homogéneas en todo el país.

ACCIONES QUE PROPONE ONU MUJERES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DIGITAL “Es Real #EsViolenciaDigital” promueve tres líneas de acción para la ciudadanía: 1. Informarse, para reconocer las distintas manifestaciones de violencia digital. 2. Detectar, para evitar normalizarlas. 3. Denunciar, recordando que los derechos también aplican en espacios digitales. La iniciativa busca promover una comprensión más amplia de la violencia digital y fomentar una cultura de protección y exigencia de derechos en el entorno virtual.