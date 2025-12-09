TikTok for Business: así puedes registrarte para vender por la plataforma y hacer crecer tu negocio

TikTok se ha convertido en México en un espacio clave dentro del ecosistema de comercio digital, replicando la tendencia que previamente se observó en Estados Unidos.

Como parte de esta estrategia, TikTok creó TikTok For Business, un conjunto de herramientas que usan inteligencia artificial, creatividad nativa y contenido generado por la comunidad para facilitar la gestión de campañas y mejorar el desempeño comercial de las marcas.

De acuerdo con datos proporcionados por la plataforma, usuarios, marcas y creadores participan en un entorno donde el descubrimiento, la interacción y la compra pueden realizarse sin salir de la aplicación, lo que ha impulsado nuevas dinámicas de consumo.

La empresa señaló que esta transición responde a la forma en que los usuarios interactúan con los contenidos: el 58% de ellos encuentra productos útiles directamente en su feed Para Ti, y de ese segmento, el 78% realiza una compra. Además, la mitad de quienes utilizan TikTok estaría dispuesta a adquirir productos dentro de la plataforma, lo que ha motivado el desarrollo de soluciones específicas para marcas y emprendedores.