TikTok for Business: así puedes registrarte para vender por la plataforma y hacer crecer tu negocio
TikTok For Business impulsa el comercio digital en México con nuevas herramientas de IA para marcas y emprendedores
TikTok se ha convertido en México en un espacio clave dentro del ecosistema de comercio digital, replicando la tendencia que previamente se observó en Estados Unidos.
Como parte de esta estrategia, TikTok creó TikTok For Business, un conjunto de herramientas que usan inteligencia artificial, creatividad nativa y contenido generado por la comunidad para facilitar la gestión de campañas y mejorar el desempeño comercial de las marcas.
De acuerdo con datos proporcionados por la plataforma, usuarios, marcas y creadores participan en un entorno donde el descubrimiento, la interacción y la compra pueden realizarse sin salir de la aplicación, lo que ha impulsado nuevas dinámicas de consumo.
La empresa señaló que esta transición responde a la forma en que los usuarios interactúan con los contenidos: el 58% de ellos encuentra productos útiles directamente en su feed Para Ti, y de ese segmento, el 78% realiza una compra. Además, la mitad de quienes utilizan TikTok estaría dispuesta a adquirir productos dentro de la plataforma, lo que ha motivado el desarrollo de soluciones específicas para marcas y emprendedores.
VENTAJAS DE VENDER A TRAVÉS DE TIKTOK
Especialistas de la plataforma han señalado que TikTok destaca por su capacidad para filtrar contenido relevante a través de algoritmos que anticipan los intereses del usuario. Esta característica permitió que la red social evolucionara de ser un espacio de entretenimiento a un canal donde el ciclo de compra es más corto.
- El modelo plantea que el mismo usuario puede:
- Descubrir un producto.
- Ver reseñas o demostraciones en tiempo real.
- Resolver dudas a través de comentarios o transmisiones.
- Realizar la compra sin salir de la app.
Representantes de TikTok explicaron que esta integración facilita procesos antes fragmentados en distintas plataformas: “Nuestro objetivo es brindar herramientas que acompañen a emprendedores y marcas en cada paso del proceso de venta”.
CÓMO FUNCIONA TIKTOK FOR BUSINESS
La compañía detalló que las empresas interesadas en aprovechar estas soluciones pueden hacerlo a través del Centro de Negocios de TikTok, un espacio que centraliza todo lo relacionado con campañas, administración de equipos y gestión de recursos publicitarios.
Proceso de uso del Centro de Negocios de TikTok:
1. Registrarse:
El registro puede realizarse desde el Centro de Negocios o mediante un enlace dedicado proporcionado por un representante de TikTok.
2. Colaborar:
Se deben configurar dos o más administradores, además de invitar a equipos internos o socios externos a trabajar en campañas compartidas.
3. Crear y compartir:
Desde este panel es posible crear, compartir y solicitar acceso a recursos utilizados en campañas publicitarias.
4. Evaluar rendimiento:
La plataforma permite monitorear métricas de desempeño y ajustar estrategias de manera continua a través de herramientas de optimización.
TikTok añadió que, aunque una empresa ya cuente con una cuenta publicitaria, puede beneficiarse de funcionalidades exclusivas del Centro de Negocios, como la colaboración multiusuario, la centralización de recursos y la protección de datos mediante controles de acceso.
REQUISITOS PARA REGISTRARSE EN EL CENTRO DE NEGOCIOS DE TIKTOK
Para utilizar estas herramientas, las empresas necesitan:
- Una cuenta de usuario en TikTok For Business.
- Un enlace dedicado de registro o ingresar directamente en el portal oficial business.tiktok.com.
- Completar la configuración interna de administradores y permisos.
HERRAMIENTAS CLAVE PARA IMPULSAR TUS VENTAS A TRAVÉS DE TIKTOK FOR BUSINESS
TikTok For Business integra varias soluciones enfocadas en mejorar el rendimiento comercial de las marcas. La plataforma detalló que estas herramientas pueden aplicarse tanto a pequeñas empresas como a compañías consolidadas.
1. Smart+: IA aplicada al rendimiento publicitario
Smart+ utiliza inteligencia artificial y machine learning para automatizar decisiones relacionadas con campañas. Entre sus funciones se encuentran:
- Segmentación precisa de audiencias.
- Optimización del presupuesto y distribución de clics.
- Selección automática de las piezas creativas más efectivas.
- Evaluación de miles de combinaciones de textos, videos y tiempos.Representantes de la plataforma indicaron que esta herramienta “reduce la carga operativa y permite mejorar resultados sin aumentar esfuerzos”.
2. Content Suite: convertir contenido orgánico en anuncios
Content Suite permite transformar videos orgánicos en anuncios con un solo clic. TikTok explicó que este sistema:
- Utiliza contenido previamente filtrado para uso publicitario.
- Gestiona la autorización y el pago a los creadores.
- Reduce tiempos de negociación y costos de producción.
- Activa contenido que ya demostró tener impacto entre los usuarios.
La empresa señaló que esta opción es clave para marcas que buscan mayor autenticidad: “Las audiencias confían más en contenido real que ya genera conversación”.
3. TikTok Symphony: creatividad acelerada con IA
Symphony es la suite creativa diseñada para empresas que desean generar contenido nativo de la plataforma. Sus funciones incluyen:
- Transformación de texto en video.
- Animación de imágenes.
- Creación de avatares con voz en off.
- Generación de guiones.
- Edición automatizada de anuncios.
TikTok indicó que Symphony mantiene un enfoque híbrido: “La intención es utilizar inteligencia artificial sin perder la esencia humana del contenido publicado”.
TikTok señaló que su objetivo es acompañar a negocios de todos los tamaños en la transición hacia modelos basados en interacción directa, autenticidad y descubrimiento inmediato: “Las marcas que entienden el lenguaje de la comunidad tienen más posibilidades de lograr resultados”.