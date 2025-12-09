¡Oficial! Helmut Marko dejará Red Bull Racing al final de la Temporada 2025

Helmut Marko, una de las figuras más influyentes en la estructura deportiva de Red Bull Racing, dejará su cargo como asesor al finalizar la Temporada 2025. La escudería confirmó la decisión este martes, en un contexto marcado por el cierre del campeonato de Fórmula 1, en el que Max Verstappen no logró extender su racha de títulos tras perder la corona frente a Lando Norris, piloto de McLaren.

La salida de Marko pone fin a una relación que se extendió por más de dos décadas y que estuvo estrechamente ligada a la historia moderna de Red Bull en el automovilismo. Su vínculo personal con Dietrich Mateschitz, coproprietario de la marca fallecido en 2022, fue determinante para consolidar su peso dentro del proyecto deportivo, incluso antes de que Red Bull contara con un equipo propio en la Fórmula 1.

Desde su llegada, Marko fue una pieza central en la detección y formación de talento joven. Respaldó la incorporación de Max Verstappen en 2014, cuando el piloto neerlandés aún era un adolescente, y acompañó su crecimiento hasta convertirse en uno de los referentes de la categoría. De igual manera, tuvo un papel clave en la trayectoria de Sebastian Vettel, quien logró cuatro campeonatos del mundo con la escudería.