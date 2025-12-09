¡Oficial! Helmut Marko dejará Red Bull Racing al final de la Temporada 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Esta salida pondrá fin a más de dos décadas de influencia en la estructura del equipo, marcadas por la formación de pilotos y múltiples campeonatos mundiales
Helmut Marko, una de las figuras más influyentes en la estructura deportiva de Red Bull Racing, dejará su cargo como asesor al finalizar la Temporada 2025. La escudería confirmó la decisión este martes, en un contexto marcado por el cierre del campeonato de Fórmula 1, en el que Max Verstappen no logró extender su racha de títulos tras perder la corona frente a Lando Norris, piloto de McLaren.
La salida de Marko pone fin a una relación que se extendió por más de dos décadas y que estuvo estrechamente ligada a la historia moderna de Red Bull en el automovilismo. Su vínculo personal con Dietrich Mateschitz, coproprietario de la marca fallecido en 2022, fue determinante para consolidar su peso dentro del proyecto deportivo, incluso antes de que Red Bull contara con un equipo propio en la Fórmula 1.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Desde su llegada, Marko fue una pieza central en la detección y formación de talento joven. Respaldó la incorporación de Max Verstappen en 2014, cuando el piloto neerlandés aún era un adolescente, y acompañó su crecimiento hasta convertirse en uno de los referentes de la categoría. De igual manera, tuvo un papel clave en la trayectoria de Sebastian Vettel, quien logró cuatro campeonatos del mundo con la escudería.
A sus 82 años, Marko recordó su largo recorrido en el automovilismo, que comenzó como piloto en la década de 1970 y que incluye la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1971. En un comunicado, explicó que el desenlace del campeonato actual influyó en su decisión de cerrar esta etapa. Señaló que la derrota ajustada en la lucha por el título le permitió identificar el momento adecuado para dar un paso al costado, tras una etapa que definió como intensa y formativa.
En los últimos años, su nombre también estuvo asociado a tensiones internas dentro del equipo, particularmente durante la disputa de poder con Christian Horner, exdirector de Red Bull que fue separado de su cargo en julio. Además, Marko protagonizó algunas controversias públicas por declaraciones que no siempre coincidieron con la postura oficial de la escudería, como ocurrió tras el Gran Premio de Catar con comentarios sobre Kimi Antonelli, posteriormente desmentidos por el propio equipo.
El director general de proyectos e inversiones corporativas de Red Bull, Oliver Mintzlaff, expresó pesar por la decisión y reconoció la influencia de Marko en las decisiones estratégicas que llevaron al equipo a convertirse en múltiple campeón del mundo. Aunque su presencia fue más visible que decisiva en los últimos años —sobre todo tras la reorganización del programa de jóvenes pilotos en 2022—, su salida representa el cierre de un ciclo clave en la historia reciente de Red Bull Racing.