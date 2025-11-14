Tan solo el 15 % de los mexicanos sabe cómo identificar la violencia de género, revela estudio

México
/ 14 noviembre 2025
    Tan solo el 15 % de los mexicanos sabe cómo identificar la violencia de género, revela estudio
    Madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada realizan jornada de visualización y exigencia de seguimiento a casos frente al Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Según datos del Inegi, más del 70 % de las mexicanas que son mayores de 15 años han vivido por lo menos un tipo de violencia

CIUDAD DE MÉXICO- No obstante a que en México siete de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, tan solo un 15 % de la población tiene conocimiento sobre cómo poder identificarla, nombrarla o actuar frente a ella, revela el Índice de Concientización sobre Violencia de Género.

Este estudio, que fue realizado por la Fundación Instituto Natura y Avon, tiene como objetivo medir el nivel de concienciación de la sociedad entorno a la violencia de género, tiendo como marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que celebrará el próximo 25 de noviembre.

Entre los principales hallazgos, el índice evidencia que solamente el 15 % de los mexicanos tienen los “niveles muy altos o altos de concientización”.

En tanto que el 41 % registra niveles medios y bajos, y el 43 % muy bajos o nulos.

A través de un comunicado, Silvia Ojeda, quien la la directora de la Fundación Instituto Natura explicó que “si no nombramos la violencia, la perpetuamos. Este índice confirma lo que vivimos todos los días: una sociedad emocionalmente despierta, pero que no confía en las instituciones“.

$!Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria” en Ciudad de México
Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria” en Ciudad de México Foto: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Así también, este nuevo estudio también encontró que el 13 % de la población desconoce cuáles son los tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, familiar o económica.

Por otra parte, precisa el Índice que el 65 % de los mexicanos piensa que las mujeres deciden no hacer una denuncia por miedo, mientras que por otra parte, el 30 % ignora si alguna ley de protección hacia mujeres y niñas.

Tomando en cuenta lo anterior, la activista Olimpia Coral Melo advierte que este nivel de desconocimiento de las leyes es “una alerta”.

No se puede defender lo que no se conoce. Que el 30 % de las personas, tanto hombres como mujeres, no conozca las leyes que los protegen es una alerta”, detalló la defensora de espacios digitales libres de violencia.

Asimismo, el índice indica que cuando las mujeres consiguen identificar que están viviendo una situación violencia, el reconocimiento del problema aumenta del 54 % al 86 %.

En lo que se refiere al número de personas que conforman la muestra representativa del estudio, este fue de 2,212 mismas que fueron encuestadas, con un nivel de confianza del 95 %.

Este índice no es un cierre. Es el punto de partida de una conversación nacional que debe mantenerse viva más allá de noviembre”, concluyó el comunicado de la Fundación Instituto Natura.

Por último, según los datos de Inegi, más del 70 % de las mexicanas que son mayores de 15 años han vivido por lo menos un tipo de violencia; psicológica un 52 % ,sexual el 48 % o física un 35 %.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Mujeres
Violencia De Género
A20

Localizaciones


México

Personajes


Olimpia Coral Melo

Organizaciones


INEGI

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra