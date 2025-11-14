Tan solo el 15 % de los mexicanos sabe cómo identificar la violencia de género, revela estudio
Según datos del Inegi, más del 70 % de las mexicanas que son mayores de 15 años han vivido por lo menos un tipo de violencia
CIUDAD DE MÉXICO- No obstante a que en México siete de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, tan solo un 15 % de la población tiene conocimiento sobre cómo poder identificarla, nombrarla o actuar frente a ella, revela el Índice de Concientización sobre Violencia de Género.
Este estudio, que fue realizado por la Fundación Instituto Natura y Avon, tiene como objetivo medir el nivel de concienciación de la sociedad entorno a la violencia de género, tiendo como marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que celebrará el próximo 25 de noviembre.
Entre los principales hallazgos, el índice evidencia que solamente el 15 % de los mexicanos tienen los “niveles muy altos o altos de concientización”.
En tanto que el 41 % registra niveles medios y bajos, y el 43 % muy bajos o nulos.
A través de un comunicado, Silvia Ojeda, quien la la directora de la Fundación Instituto Natura explicó que “si no nombramos la violencia, la perpetuamos. Este índice confirma lo que vivimos todos los días: una sociedad emocionalmente despierta, pero que no confía en las instituciones“.
Así también, este nuevo estudio también encontró que el 13 % de la población desconoce cuáles son los tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, familiar o económica.
Por otra parte, precisa el Índice que el 65 % de los mexicanos piensa que las mujeres deciden no hacer una denuncia por miedo, mientras que por otra parte, el 30 % ignora si alguna ley de protección hacia mujeres y niñas.
Tomando en cuenta lo anterior, la activista Olimpia Coral Melo advierte que este nivel de desconocimiento de las leyes es “una alerta”.
“No se puede defender lo que no se conoce. Que el 30 % de las personas, tanto hombres como mujeres, no conozca las leyes que los protegen es una alerta”, detalló la defensora de espacios digitales libres de violencia.
Asimismo, el índice indica que cuando las mujeres consiguen identificar que están viviendo una situación violencia, el reconocimiento del problema aumenta del 54 % al 86 %.
En lo que se refiere al número de personas que conforman la muestra representativa del estudio, este fue de 2,212 mismas que fueron encuestadas, con un nivel de confianza del 95 %.
“Este índice no es un cierre. Es el punto de partida de una conversación nacional que debe mantenerse viva más allá de noviembre”, concluyó el comunicado de la Fundación Instituto Natura.
Por último, según los datos de Inegi, más del 70 % de las mexicanas que son mayores de 15 años han vivido por lo menos un tipo de violencia; psicológica un 52 % ,sexual el 48 % o física un 35 %.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.