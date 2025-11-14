Tan solo el 15 % de los mexicanos sabe cómo identificar la violencia de género, revela estudio

CIUDAD DE MÉXICO- No obstante a que en México siete de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, tan solo un 15 % de la población tiene conocimiento sobre cómo poder identificarla, nombrarla o actuar frente a ella, revela el Índice de Concientización sobre Violencia de Género.

Este estudio, que fue realizado por la Fundación Instituto Natura y Avon, tiene como objetivo medir el nivel de concienciación de la sociedad entorno a la violencia de género, tiendo como marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que celebrará el próximo 25 de noviembre.

Entre los principales hallazgos, el índice evidencia que solamente el 15 % de los mexicanos tienen los “niveles muy altos o altos de concientización”.

En tanto que el 41 % registra niveles medios y bajos, y el 43 % muy bajos o nulos.

A través de un comunicado, Silvia Ojeda, quien la la directora de la Fundación Instituto Natura explicó que “si no nombramos la violencia, la perpetuamos. Este índice confirma lo que vivimos todos los días: una sociedad emocionalmente despierta, pero que no confía en las instituciones“.