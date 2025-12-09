Trasladan a César Duarte al penal del Altiplano por lavado de dinero y desvío de recursos

De acuerdo con las autoridades federales, la detención se realizó en la capital de Chihuahua mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su ingreso al penal de máxima seguridad ocurrió alrededor de las 23:00 horas, como confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , durante la conferencia matutina del 9 de diciembre encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

César Duarte Jáquez , exgobernador de Chihuahua, fue detenido la noche del lunes 8 de diciembre de 2025 y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” , en Almoloya de Juárez, Estado de México.

SEÑALAN A CÉSAR DUARTE DE LAVADO DE DINERO Y DESVÍO DE RECURSOS

La orden de aprehensión, explicó García Harfuch, “era muy específica: es lavado de dinero o desvío de recursos”, y destacó que no se trató de un mandato judicial reciente, sino de uno que ya existía y que fue cumplimentado tras la extradición del exgobernador desde Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum recordó que la FGR ya había informado previamente sobre la vigencia de la orden de captura y detalló que la extradición de Duarte se concretó recientemente después de que “se superaron los obstáculos jurídicos que impedían su traslado a México”. La mandataria señaló que el proceso se llevó a cabo una vez que Estados Unidos resolvió las condiciones pendientes para autorizar su entrega.

CÉSAR DUARTE COMPARECERÁ EL 10 DE DICIEMBRE

Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 y fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta señalamientos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de fondos públicos durante su administración.

De acuerdo con la información oficial, se espera que comparezca este miércoles 10 de diciembre ante un juez de control, donde se le imputarán formalmente los delitos señalados.

En días recientes, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, había señalado que continúan las acciones para revertir el presunto acaparamiento de agua que el exgobernador realizó para un rancho de su propiedad mientras se encontraba en funciones. Según el funcionario, este aprovechamiento le habría permitido el control de aproximadamente 700 mil metros cúbicos del recurso hídrico.

ANTECEDENTES DE LOS CARGOS CONTRA CÉSAR DUARTE JÁQUEZ

César Horacio Duarte Jáquez cuenta con un historial político que incluye dos periodos como diputado federal y la presidencia de la Cámara de Diputados entre 2008 y 2009. Su proceso legal inició años atrás: