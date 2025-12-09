Ante amago de Trump, busca México negociar para cumplir Tratado de Aguas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se buscará un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente Donald Trump amenaza con imponer un arancel de 5 por ciento a productos mexicanos si no se entrega la cuota pendiente de líquido.

Sin embargo, Sheinbaum advirtió que no se comprometerá el abasto para consumo humano y que sigue el proceso técnico binacional para atender el déficit de agua que actualmente se tiene en la cuenca del Río Bravo.

“Buscamos siempre el mejor acuerdo posible. ¿Qué nos limita a entregar más agua? Pues, uno, las propias necesidades de agua de nuestro país cumpliendo con el tratado y dos el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo”, expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo que hay es la mejor voluntad”.

Dijo que México defenderá el derecho humano al agua y buscará una salida negociada con Washington.

Señaló también que existe un consenso con los gobiernos de los estados fronterizos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para cumplir con las entregas.

“Yo estoy convencida que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México”, afirmó.

Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que el tratado binacional obliga a México a aportar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos de seis ríos tributarios del Bravo, que equivalen a 431.7 millones de metros cúbicos al año y 2 mil 158 millones de metros cúbicos por ciclo quinquenal.

Sin embargo, una sequía extraordinaria que redujo los escurrimientos provocó un faltante de más de mil millones de metros cúbicos en el ciclo pasado, que concluyó en octubre de 2025.

Velasco aseguró que el artículo cuarto del tratado permite que se recupere la cuota faltante en el siguiente quinquenio, aunque advirtió que las presas internacionales están en niveles mínimos.

La presa La Amistad, ubicada en la frontera de Coahuila con Texas, almacena 153 millones de metros cúbicos y la Falcón 51 millones, que se destinan al abasto de 13 ciudades fronterizas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que México debe entregar con urgencia 200 mil acres pie de agua que, en caso de no concretarse, ya firmó la documentación para imponer un arancel de 5 por ciento a productos de México si no se cumple antes de que finalice el 2025.

Las negociaciones bilaterales continúan entre la propia Cancillería, la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Comisión Nacional del Agua.