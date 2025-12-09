EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse

CIUDAD DE MÉXICO- Cuando un general estadounidense declaró públicamente que México era un refugio para espías rusos, el entonces presidente de México lo desestimó de inmediato. “No tenemos información sobre eso”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los periodistas al día siguiente, en marzo de 2022. TE PUEDE INTERESAR: La campaña de desinformación rusa en México que busca alienar a EU No era cierto. Sus principales asesores habían recibido reiteradas advertencias desde Washington sobre el aumento de las actividades encubiertas de Rusia en México, según nueve funcionarios estadounidenses y mexicanos actuales y anteriores. De hecho, López Obrador había sido informado directamente sobre el problema, de acuerdo con tres de los funcionarios estadounidenses al tanto de esas conversaciones. La CIA incluso había elaborado una lista de más de dos decenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero los funcionarios mexicanos se negaron a expulsarlos del país, afirmaron cinco de esas personas. Varias de esas personas comentaron que hubo una promesa importante que Estados Unidos sí consiguió de México en 2023: bajo presión, México accedió a que los funcionarios estadounidenses opinaran sobre los rusos que solicitaran credenciales diplomáticas, y han rechazado a algunos de ellos. Pero incluso después de que una nueva presidenta tomara posesión en México el pasado otoño, los espías rusos que ya se encontraban en el país no fueron expulsados, según seis funcionarios actuales y recién salidos. “El gobierno mexicano ayudó, pero podría haber hecho mucho más”, dijo Juan González, director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Biden. “Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada de Ciudad de México. Se trataba de espías experimentados, que habían participado en sofisticadas operaciones en toda Europa”.

La proximidad de México a Estados Unidos y la cobertura que proporciona el turismo para que operen los espías ha permitido a Moscú intensificar significativamente sus actividades de espionaje en el país en los últimos años, dicen las autoridades estadounidenses. Moscú puede volar con espías e informantes desde Estados Unidos a destinos de playa como Cancún, que millones de estadounidenses visitan cada año, lo que proporciona una fachada convincente que levanta pocas sospechas. Según las autoridades, los espías y sus contactos se reúnen entre turistas, gente que toma el sol y surfistas, y transmiten información de inteligencia obtenida en Estados Unidos mientras utilizan México para eludir los sofisticados sistemas de vigilancia de Washington. Rusia también está incrementando sus esfuerzos de desinformación, especialmente en internet, para poner a los mexicanos en contra de Estados Unidos y Europa, lo que ha provocado que funcionarios británicos y franceses expresen su preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijeron las autoridades. Estos esfuerzos llevaron a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México a nombrar este verano a su primer observador de Rusia, y a la embajada de Francia a crear un cargo dedicado a la desinformación. El gobierno mexicano declinó hacer comentarios. La embajada rusa dijo en un correo electrónico que las misiones diplomáticas rusas eran “frecuentemente objeto de acusaciones infundadas de espionaje” y que Rusia y México han mantenido “una amplia gama de relaciones bilaterales”. No está claro si Estados Unidos sigue impulsando las expulsiones bajo la presidencia de Donald Trump, cuya política hacia Rusia ha oscilado entre cortejar al Kremlin y amenazarlo. Pero Trump ha resucitado en esencia la doctrina Monroe, dicen funcionarios y analistas, tratando de reafirmar la supremacía de Washington en el continente americano. Los funcionarios estadounidenses afirman que eso les ha dado cierta orientación para asegurarse de que actores como Rusia y China no se afiancen en la región. TE PUEDE INTERESAR: Putin dicta el mundo: Propaganda rusa sume al mundo en la desinformación y guerras culturales La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. En los últimos años, Moscú también ha enviado funcionarios de alto nivel a la región, entre ellos Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y ayudante del presidente Vladimir Putin desde hace mucho tiempo. “La importancia de esta región para Rusia está creciendo rápidamente”, dijo Patrushev mientras la recorría el año pasado. “Son países que están a la vanguardia de la lucha por la verdadera soberanía de Latinoamérica”. ‘La Viena de Latinoamérica’ Rusia ha utilizado durante mucho tiempo a México como base de operaciones de espionaje, lo que le valió el apodo de “la Viena de Latinoamérica” durante la Guerra Fría. Pero funcionarios estadounidenses dicen que esos esfuerzos se intensificaron después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. Ese año, Estados Unidos y sus aliados europeos expulsaron de sus países a más de 100 agentes de inteligencia rusos. Ya habían expulsado a decenas de rusos de embajadas y consulados unos años antes, tras el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. Luego, funcionarios estadounidenses y europeos observaron cómo Moscú trasladaba espías a Ciudad de México, según ocho funcionarios occidentales actuales y anteriores. Varios de los funcionarios entrevistados por The New York Times hablaron bajo condición de anonimato porque no habían sido autorizados a hablar públicamente.

El impulso liderado por Estados Unidos para apoyar a Ucrania, dijeron, provocó la necesidad del Kremlin de disponer de más inteligencia sobre Washington, y algunos de los agentes de inteligencia más hábiles de Rusia tienen ahora su base en la capital de México. Los agentes enfrentan poca resistencia, según los funcionarios, porque las agencias de contrainteligencia de México están más enfocadas en las cuestiones internas, como los narcotraficantes, y tienen menos experiencia en actividades de espionaje extranjero. “Si vas a manejar y reclutar espías, la proximidad es clave, y eso es lo que ofrece México”, dijo Duyane Norman, quien fue jefe de operaciones de la CIA en Latinoamérica hasta que se retiró en 2019. “Rusia puede actuar con mayor impunidad en México: no hay tantos ojos sobre ellos como en Estados Unidos o Canadá”. Solo unos pocos casos han salido a la luz pública, entre ellos el de un ciudadano mexicano, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, quien fue detenido en 2020 intentando abordar un vuelo de Miami a México. En Florida, dijeron los fiscales, Fuentes había intentado recabar información sobre una fuente confidencial estadounidense que había “proporcionado información sobre el gobierno ruso al gobierno estadounidense”. Fuentes se declaró culpable en 2022 y ahora vive en México. Se negó a hacer comentarios. Archivos de la CIA y advertencias de EE. UU. Aunque la mayoría de los operativos permanecieron ocultos, algunos indicios del interés ruso están a plena vista. La embajada de Ciudad de México es una de las más grandes que tiene Rusia en el mundo, con 85 diplomáticos, a pesar de que México y Rusia tienen pocos lazos culturales, militares o económicos. En contraste, México tiene 16 diplomáticos en su embajada de Moscú, según su Secretaría de Relaciones Exteriores. La CIA reunió extensos archivos sobre personas destinadas a la embajada rusa, con detalles de sus cargos anteriores y de operaciones específicas de espionaje en Europa y Estados Unidos, según tres funcionarios estadounidenses informados por separado por la agencia.