Defensa de ‘El Mayo’ Zambada pide aplazar 90 días fecha de sentencia
Frank Pérez afirmó que testimonios y cartas del memorándum de sentencia son obstaculizados por la violencia en México
Los abogados de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, solicitó que la fecha para dictar sentencia al capo de la droga mexicano sea pospuesta 90 días, es decir, de enero a abril de 2026; debido a que la preparación previa de su memorando de sentencia con cartas y testimonios de sus familiares ha sido obstaculizada por la situación de violencia en México.
“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento”, escribió el abogado de Zambada García, Frank Pérez, en una carta presentada ante la Corte de Distrito para el Este de Nueva York.
De acuerdo con el litigante, la violencia en México ha impedido el avance en la redacción del memorándum de sentencia en apoyo a su cliente, documento con el cual buscan que la sentencia sea menos severas por medio de cartas de familiares, amigos y políticos que intercedan por el señalado, quienes sólo han podido confirmar que están dispuestos a ayudarle.
Por lo que “esas condiciones (violencia en México) han creado dificultades logísticas serias para acordar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares. Retrasos en viajes y comunicaciones han sido inevitables, y varios individuos apenas han podido confirmar su disponibilidad para ayudar”.
“He hecho saber de esto a Francisco J. Navarro, el fiscal asistente de Estados Unidos asignado a este caso y no se opone a la moción y al otorgamiento de esta moción”, señala el documento firmado por el representante del narcotraficante, en la que señala que el gobierno estadounidense está de acuerdo con el aplazamiento de la sentencia.
“Esta solicitud se realiza de buena fe y no con el propósito de retrasar el proceso. Me comprometo a presentar un memorando exhaustivo y bien fundamentado que ayudará al Tribunal en la sentencia”, concluye la misiva.
LA SENTENCIA DE ‘EL MAYO’ ZAMBADA
‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de dos cargos relacionados con el crimen organizado en agosto de 2025, por lo que de aplazarse la presentación de sentencia pasará del 12 de enero de 2026 a mediados de abril del próximo año ante el juez Brian M. Cogan.
Zambada García enfrenta una potencial sentencia a prisión de por vida debido a los cargos de crimen organizado, entre ellos haber traficado drogas, dirigido legiones de sicarios y haber sobornado a autoridades mexicanas para facilitar su negocio criminal. Sin embargo, no cuenta con condiciones mitigantes en su favor hasta el momento, como haber acordado colaboración con Estados Unidos.