Defensa de ‘El Mayo’ Zambada pide aplazar 90 días fecha de sentencia

Los abogados de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, solicitó que la fecha para dictar sentencia al capo de la droga mexicano sea pospuesta 90 días, es decir, de enero a abril de 2026; debido a que la preparación previa de su memorando de sentencia con cartas y testimonios de sus familiares ha sido obstaculizada por la situación de violencia en México.

“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento”, escribió el abogado de Zambada García, Frank Pérez, en una carta presentada ante la Corte de Distrito para el Este de Nueva York.

De acuerdo con el litigante, la violencia en México ha impedido el avance en la redacción del memorándum de sentencia en apoyo a su cliente, documento con el cual buscan que la sentencia sea menos severas por medio de cartas de familiares, amigos y políticos que intercedan por el señalado, quienes sólo han podido confirmar que están dispuestos a ayudarle.