ONU pide investigar muerte de niñas haitianas en refugio ‘Casa Pato’ del DIF Oaxaca

/ 26 febrero 2026
    ONU pide investigar muerte de niñas haitianas en refugio ‘Casa Pato’ del DIF Oaxaca
    La ACNUR en México exigió una debida investigación sobre la muerte de dos hermanas haitianas menores de edad en el albergue ‘Casa Pato’. VANGUARDIA

Las hermanas haitianas fueron encontradas en una fosa séptica dentro del refugio del DIF en el estado de Oaxaca

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México exigió una debida investigación sobre la muerte de dos hermanas haitianas menores de edad en el albergue ‘Casa Pato’, bajo el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la institución lamentó los hechos: “Desde ACNUR, OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) nos solidarizamos con este lamentable acontecimiento”.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren hermanas haitianas en cisterna de albergue del DIF Oaxaca; Fiscalía investiga los hechos

Asimismo, las agencias ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro de cuidado residencial para las infancias y adolescencias, “así como para salvaguardar la dignidad y seguridad de las personas migrantes refugiadas”.

MUERTE DE DOS NIÑAS HAITIANAS EN REFUGIO DEL DIF OAXACA

Fue el pasado 24 de febrero que se informó sobre el hallazgo de las menores de edad en una fosa séptica de las instalaciones del DIF, donde estaban refugiadas junto con su madre.

De acuerdo con los reportes oficiales, las hermanas fueron reportadas desaparecidas luego de haber sido vistas jugando en una zona cercana a una cisterna, por lo que se activaron inmediatamente los protocolos institucionales para la búsqueda y se dio aviso a las autoridades competentes.

$!ONU pide investigar muerte de niñas haitianas en refugio ‘Casa Pato’ del DIF Oaxaca

Yarib Hernández García, titular de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que se revisarán las condiciones de infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales del estado, como parte de la investigación.

Asimismo, se determinó la destitución de las personas encargadas del refugio, la directora general y la coordinadora, para “garantizar objetividad, transparencia e imparcialidad en las investigaciones”.

FISCALÍA DE OAXACA INICIA LA INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE NIÑAS HAITIANAS

A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado anunció el inicio de una exhaustiva investigación penal tras el incidente registrado la mañana de este 24 de febrero, en la que colabora con el Sistema DIF de Oaxaca en el intercambio de información.

TE PUEDE INTERESAR: FGR atrae caso Ernestina Ascencio tras sentencia de la Corte IDH contra el Estado mexicano

Tras el reporte de desaparición de las menores, se formó un equipo multidisciplinario integrado por la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, así por de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, “debido a la naturaleza de los hechos, que requieren una intervención integral con perspectiva de género, infancia y adolescencia”.

Dentro de su discurso, la FGE reiteró que “agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y evitar cualquier forma de impunidad, por ello, el equipo que encabeza las investigaciones trabaja los elementos de prueba bajo criterios científicos, técnicos y objetivos, a fin de construir una teoría sólida del caso para fincar responsabilidades en torno a lo ocurrido”.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

