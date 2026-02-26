$!ONU pide investigar muerte de niñas haitianas en refugio ‘Casa Pato’ del DIF Oaxaca

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México exigió una debida investigación sobre la muerte de dos hermanas haitianas menores de edad en el albergue ‘Casa Pato’, bajo el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la institución lamentó los hechos: “Desde ACNUR, OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) nos solidarizamos con este lamentable acontecimiento”.

Asimismo, las agencias ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro de cuidado residencial para las infancias y adolescencias, “así como para salvaguardar la dignidad y seguridad de las personas migrantes refugiadas”.

MUERTE DE DOS NIÑAS HAITIANAS EN REFUGIO DEL DIF OAXACA

Fue el pasado 24 de febrero que se informó sobre el hallazgo de las menores de edad en una fosa séptica de las instalaciones del DIF, donde estaban refugiadas junto con su madre.

De acuerdo con los reportes oficiales, las hermanas fueron reportadas desaparecidas luego de haber sido vistas jugando en una zona cercana a una cisterna, por lo que se activaron inmediatamente los protocolos institucionales para la búsqueda y se dio aviso a las autoridades competentes.