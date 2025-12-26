Operan en México agentes de 14 países entre ellos; EU, Alemania, Corea y China

CIUDAD DE MÉXICO- En México operan agencias de seguridad extranjeras de al menos 14 países, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los agentes de estas organizaciones trabajan con control y conocimiento de la Cancillería y otras dependencias de seguridad mexicanas.

EL UNIVERSAL solicitó a Relaciones Exteriores y al Ejército mexicano el número de agentes extranjeros acreditados en territorio nacional y para qué países laboran. La información, respondió la Cancillería a través de una solicitud de información, está clasificada como reservada por cinco años, pues podría poner en riesgo la operación de los agentes y “las buenas relaciones diplomáticas” que se mantienen con sus países.

TE PUEDE INTERESAR: EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse

”La entrega de lo requerido implicaría ventilar información sensible relacionada con los recursos humanos que tiene permitida su interacción en nuestro país, mermando la convivencia armónica entre los sujetos internacionales, menoscabando la eficacia de los instrumentos jurídicos suscritos dirigidos a solucionar diversos problemas relacionados con temas de seguridad e inteligencia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, señaló la Cancillería en su respuesta.

Sin embargo, admitió que Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana, China y Estados Unidos cuentan con elementos de diversas agencias acreditados en territorio nacional.Por ejemplo, por parte de la Unión Americana se encuentran acreditados agentes de 13 dependencias del gobierno de ese país.

De esta manera, del Departamento del Tesoro sólo se tienen agentes acreditados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Del Departamento de Justicia hay agentes acreditados por la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Agregaduría Legal de la Agencia Federal de Investigación (FBI), de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA-DoJ) y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (OPDAT).

Por su parte, el Departamento de Seguridad Interna tiene agentes de la Agregaduría del Departamento de Seguridad Interna (DHS), de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), del Servicio Secreto de Estados Unidos y de la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA) acreditados ante México.

La cooperación hace la diferencia

El pasado 8 de diciembre, el diario The New York Times publicó un reportaje en el que fuentes del gobierno de Estados Unidos afirmaron que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió, en reiteradas ocasiones, listas con nombres de presuntos agentes o espías rusos que llevaban a cabo funciones de investigación e inteligencia en México.