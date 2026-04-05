Anuncian transportistas y agricultores paro indefinido y bloqueos en 20 estados

En un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y Asociación Nacional Transportista (ANTAC) aseguraron que sus demandas no fueron atendidas por el Gobierno federal pese a las mesas de negociación establecidas.

Debido a la inseguridad en las carreteras, el alto costo de los combustibles, la competencia desleal, así como la falta de financiamiento y apoyos al campo, transportistas y agricultores anunciaron que mañana realizarán un paro indefinido y bloquearán carreteras y puntos estratégicos en 20 estados del País.

“Enfrentamos una crisis que amenaza el abasto y los precios de alimentos, derivada de lo siguiente: Caída de la producción nacional por: importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de nuestras cosechas. Inseguridad en carreteras expresada en homicidios, secuestros, robo de unidades, extorsiones por mismas autoridades y pérdida de mercancía.

“(Además) control del mercado por grandes empresas que pagan barato al productor y venden caro al consumidor. Derivado de la guerra, incrementos en fertilizantes, diésel y todos los insumos y servicios. Falta de financiamiento y apoyos suficientes”, indicaron.

Las organizaciones no detallaron las carreteras ni los puntos estratégicos que pretenden bloquear.

Entre las demandas que llevaron a las mesas de negociación y no fueron atendidas, indicaron, están: mayor seguridad en carreteras y la desactivación de retenes que son puntos de extorsión policial en San Roberto, Nuevo León; San Blas, Nayarit; La Venta, Tabasco y San Luis Río Colorado, Sonora.

La realización de operativos permanentes de vigilancia con patrullaje continuo de la Guardia Nacional en las principales carreteras federales y la instalación de cámaras de seguridad y botones de alerta enlazados a los C5 y C4.

El cierre inmediato de accesos irregulares en tramos carreteros federales, así como apoyo inmediato a viudas y huérfanos de operadores de transporte que han sido víctimas de la delincuencia organizada por robos y toma de unidades; la creación de una fiscalía especializada para la denuncia de delitos de transporte de carga pesada.

Además, solicitaron el retiro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel para el transporte y el campo; sacar los granos básicos del T-MEC y detener las importaciones indiscriminadas; establecer precios justos que permitan a los productores recuperar los costos y obtener un ingreso digno.

“Con base en Ley de Desarrollo Rural Sustentable, dar tratamiento al sorgo como producto básico y estratégico. Reiniciar y concluir el pago de los apoyos directos a productores de trigo y maíz que se encuentran rezagados desde 2023, según la minuta firmada en Gobernación el pasado 27 de noviembre”, indicaron.

Pese al anuncio de los bloqueos y paro indefinido dijeron estar abiertos al diálogo y solicitaron una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos convencidos de que: sin productores y sin transporte, no hay alimentos. Defender el campo es defender a México. Sin campo no hay ciudad”, dijeron.