DHS niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permiso especial de ingreso a Estados Unidos

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    DHS niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permiso especial de ingreso a Estados Unidos
    El Departamento de Seguridad Nacional de EU descartó que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal hayan recibido un permiso parole. VANGUARDIA

El DHS rechazó que Alfonso Durazo y Américo Villarreal cuenten con parole para ingresar a EU; persisten dudas sobre sus visas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó oficialmente que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un permiso especial de ingreso a Estados Unidos conocido como parole, una figura migratoria que permite el acceso temporal al país sin necesidad de visa bajo determinadas circunstancias.

La aclaración fue emitida por la dependencia estadounidense en respuesta a una solicitud formal de información realizada por el medio La Opinión, en medio de versiones periodísticas que señalaban que ambos mandatarios estatales habrían recibido dicho beneficio migratorio tras una presunta cancelación de sus visas estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/americo-villarreal-muestra-su-visa-americana-y-niega-nexos-con-huachicol-GK21185366

De acuerdo con la respuesta enviada por el DHS, la dependencia identificó expresamente a ambos funcionarios por sus nombres completos y descartó que hayan sido beneficiados con ese mecanismo migratorio.

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, señaló la institución estadounidense en su respuesta.

¿QUÉ ES EL PERMISO PAROLE?

El Significant Public Benefit Parole o Permiso Parole por Beneficio Público Significativo es una autorización discrecional que permite a ciudadanos extranjeros ingresar o permanecer temporalmente en territorio estadounidense sin una visa tradicional, cuando su presencia representa un beneficio considerado relevante para el interés público, la seguridad nacional o alguna necesidad específica del gobierno estadounidense.

La autorización puede ser otorgada únicamente por tres agencias federales: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según la información difundida, las tres instancias fueron consultadas para responder a la solicitud relacionada con los gobernadores mexicanos.

REPORTAJE DE ‘LOS ANGELES TIMES’ INFORMÓ SOBRE PRESUNTA INVESTIGACIÓN CONTRA DURAZO Y VILLARREAL

La polémica surgió después de la publicación de un reportaje del diario Los Angeles Times, en el que se afirmaba que las autoridades estadounidenses habrían retirado las visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas y, de manera paralela, les habrían concedido un permiso especial de ingreso mediante la figura del parole.

El periodista Steve Fisher, autor de la investigación, sostuvo que Américo Villarreal habría ingresado a territorio estadounidense a través de un puerto oficial de entrada y que fue acompañado por funcionarios estadounidenses durante ese proceso.

Sin embargo, el propio reportero señaló que no podía confirmar si el mandatario tamaulipeco colabora o no con alguna investigación en curso por parte de autoridades estadounidenses.

La respuesta emitida por el DHS contradice específicamente la versión relacionada con la existencia de un permiso migratorio especial para ambos gobernadores.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-alfonso-durazo-y-americo-villarreal-ante-el-espejo-de-rocha-moya-se-repite-el-patron-FG21143879

PERSISTEN DUDAS SOBRE EL ESTATUS DE LAS VISAS DE DURAZO Y VILLARREAL

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó la existencia de un permiso parole, la situación respecto a las visas de ambos gobernadores continúa sin una confirmación oficial definitiva.

De acuerdo con la información disponible, tanto el DHS como el Departamento de Estado remitieron las consultas sobre el tema entre ambas dependencias.

No obstante, el Departamento de Estado precisó que las visas estadounidenses están sujetas a revisión permanente y que cualquier nueva información considerada relevante puede derivar en una evaluación sobre su vigencia.

La dependencia señaló que cuando surge información nueva y potencialmente desfavorable sobre una persona titular de visa, un funcionario consular tiene la facultad de determinar su posible revocación.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado públicamente la cancelación de las visas de Alfonso Durazo o Américo Villarreal.

SHEINBAUM RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL CASO

El tema también fue abordado durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre las versiones relacionadas con los gobernadores, la mandataria respondió con una pregunta dirigida a los reporteros: “¿Está buena, no?”

Posteriormente, al referirse nuevamente al asunto, señaló que la difusión de este tipo de versiones forma parte de narrativas impulsadas por sectores que, según dijo, buscan afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La presidenta sostuvo que existen grupos de la ultraderecha tanto en México como en Estados Unidos interesados en generar tensiones políticas entre ambos países.

Asimismo, consideró que este tipo de publicaciones tienen como objetivo influir en procesos electorales futuros tanto en territorio estadounidense como en México.

Durante sus declaraciones también afirmó que no observa una postura unificada del gobierno encabezado por Donald Trump respecto a estos señalamientos.

RELACIÓN BILATERAL SE TENSA TRAS SEÑALAMIENTOS DE ESTADOS UNIDOS CONTRA FUNCIONARIOS MEXICANOS

La controversia ocurre en un momento de creciente atención sobre las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses en temas relacionados con seguridad, crimen organizado y cooperación bilateral.

En fechas recientes, la administración estadounidense ha intensificado sus acciones contra organizaciones criminales con operaciones en territorio mexicano.

Dentro de ese contexto, autoridades de Estados Unidos presentaron cargos contra diversos políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La Fiscalía mexicana rechazó en su momento la posibilidad de ejecutar una detención preventiva al considerar insuficientes los elementos presentados por las autoridades estadounidenses.

De manera paralela, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez se presentó voluntariamente ante autoridades de Estados Unidos y actualmente enfrenta un proceso judicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que le fueron formulados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alfonso-durazo-rechaza-investigacion-de-eu-y-responde-a-los-angeles-times-casi-sudo-agua-bendita-PB21135921

GOBERNADORES RECHAZAN VERSIONES SOBRE CANCELACIÓN DE VISAS

Tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal han rechazado públicamente las versiones que apuntan a una supuesta cancelación de sus visas estadounidenses.

Las declaraciones de ambos mandatarios se produjeron después de la difusión de reportes periodísticos que los vinculaban con investigaciones relacionadas con presuntos nexos con organizaciones criminales y actividades de contrabando de combustible.

Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha informado oficialmente sobre medidas migratorias o restricciones específicas aplicadas contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

Mientras tanto, la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional descartó de manera expresa que ambos funcionarios cuenten con un permiso especial de ingreso mediante la figura del Significant Public Benefit Parole, uno de los elementos centrales de la controversia surgida en los últimos días.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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