El precio del petróleo se dispara ante repunte de guerra con Irán

TOKIO.- Los precios del petróleo subían más de 4 dólares al recrudecerse los combates entre Israel e Irán, mientras que las acciones asiáticas se desplomaron el lunes después de que Wall Street terminara la semana pasada con su peor jornada desde octubre.

Fue hoy que el ejército israelí ha lanzado ataques aéreos contra Irán después de que los iraníes dispararan misiles contra el norte de Israel en el primer intercambio de disparos entre los dos países.

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Los precios del petróleo se dispararon después de que Israel lanzara ataques aéreos a primera hora del lunes contra objetivos en el centro y el oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles. De acuerdo a medios locales se oyeron explosiones en Isfahán, Tabriz y Teherán.

El crudo Brent, referencia internacional, subió 4.60 dólares hasta 97.69 dólares por barril. El crudo de referencia de Estados Unidos se disparó 4.13 dólares hasta 94.67 dólares por barril.

Por otro lado, el Kospi surcoreano encabezó el retroceso global, desplomándose un 8.3% por las fuertes ventas de acciones tecnológicas y ampliando las pérdidas que el viernes provocaron en el S&P 500 su mayor caída en un solo día en meses.

Asimismo futuros del S&P 500 subían un 0.2%, mientras que los del promedio industrial Dow Jones perdían un 0.3%.

Negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron la semana pasada un acuerdo provisional para extender su alto el fuego, pero el pacto no se ha finalizado y los ataques más recientes tensan aún más los esfuerzos por poner fin al conflicto.

En las primeras operaciones bursátiles europeas, el CAC 40 de Francia cayó un 0.7% hasta 8 mil 161.42, mientras el DAX alemán bajó un 0.8% hasta 24 mil 552.77. El FTSE 100 británico cedió un 0.4% hasta 10 mil 331.24.

Durante la jornada en Asia, el Kospi en Seúl retrocedió un 8.3% hasta 7 mil 484.41, mientras Samsung Electronics, la mayor empresa del país, cayó un 10.2%. SK Hynix bajó un 7.7%.

El Nikkei 225, índice de referencia de Japón, cayó un 3.9% para cerrar en 64 mil 024.60. El gobierno japonés revisó la tasa de crecimiento económico anualizada al 1.8% para el primer trimestre de este año, por debajo de una estimación anterior del 2.1%.

En el resto de Asia, el Taiex de Taiwán perdió un 3.5% y el Hang Seng de Hong Kong bajó un 1.3% hasta 24.642.33 . El índice compuesto de Shanghái cedió un 1.7% hasta 3 mil 959.34 .