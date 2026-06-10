Operarán SAT y bancos con normalidad durante inauguración del Mundial

“Durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo mañana 11 de junio, las oficinas de atención al contribuyente y Módulos de Servicios Tributarios en el País, así como sus oficinas centrales, operarán con normalidad y atendiendo las citas programadas en los horarios habituales” , detalló en un comunicado.

Pese a que mañana arrancará el Mundial de futbol 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios operarán con normalidad.

Asimismo, aclaró que únicamente la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, ubicada en Xochimilco, permanecerá cerrada y reanudará sus labores el viernes 12 de junio, por lo que las citas que se tenían agendadas serán reprogramadas vía correo.

Por otro lado, la Asociación de Bancos de México (ABM) también confirmó que las sucursales bancarias de la CDMX operarán de igual manera, sin contratiempos.

“Cabe precisar que los servicios que se ofrecen a los usuarios de los servicios financieros y al público en general en sucursales se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular”, añadió mediante un comunicado.