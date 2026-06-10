Operarán SAT y bancos con normalidad durante inauguración del Mundial

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    Operarán SAT y bancos con normalidad durante inauguración del Mundial
    Solo la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, ubicada en Xochimilco, estará cerrada el 11 de junio. CUARTOSCURO
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Las sucursales van a tener servicio al público en sus horarios acostumbrados, confirmaron oficialmente

Pese a que mañana arrancará el Mundial de futbol 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios operarán con normalidad.

“Durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo mañana 11 de junio, las oficinas de atención al contribuyente y Módulos de Servicios Tributarios en el País, así como sus oficinas centrales, operarán con normalidad y atendiendo las citas programadas en los horarios habituales”, detalló en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-comandante-policiaco-en-guanajuato-JI21291190

Asimismo, aclaró que únicamente la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, ubicada en Xochimilco, permanecerá cerrada y reanudará sus labores el viernes 12 de junio, por lo que las citas que se tenían agendadas serán reprogramadas vía correo.

Por otro lado, la Asociación de Bancos de México (ABM) también confirmó que las sucursales bancarias de la CDMX operarán de igual manera, sin contratiempos.

“Cabe precisar que los servicios que se ofrecen a los usuarios de los servicios financieros y al público en general en sucursales se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular”, añadió mediante un comunicado.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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