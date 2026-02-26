Operativo contra ‘El Mencho’ reveló a grupo especial de EU dedicado a mapear a los cárteles

México
/ 26 febrero 2026
    Operativo contra ‘El Mencho’ reveló a grupo especial de EU dedicado a mapear a los cárteles
    Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narco nómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco. EL UNIVERSAL

Se trata de la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, o en español: Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial-Contra Cárteles (JIATF-CC)

El 22 de febrero no sólo marcó un punto de inflexión en la guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la muerte —a manos de fuerzas federales mexicanas— de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

También sacó a la luz la existencia de un grupo especial dedicado a “mapear” a los cárteles y que brindó al gobierno mexicano información clave sobre el capo de la droga.

Se trata de la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, o en español: Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial-Contra Cárteles (JIATF-CC).

Establecida apenas el 15 de enero pasado bajo el ala del Comando Norte (NORTHCOM) de Estados Unidos, se trata de un grupo que, de acuerdo con el propio NORTHCOM, “coordina todos los recursos del gobierno de Estados Unidos desplegados o que apoyan esfuerzos dentro del área de responsabilidad del Comando Norte para identificar, interrumpir y desmantelar operaciones de cárteles”.

En la ceremonia de activación, el general Gregory Guillot, comandante del NORTHCOM, declaró que la misión es operar “como un solo equipo” para entregar “inteligencia precisa, oportuna y relevante” a los elementos de ejecución.

El mapeo de “El Mencho” constituyó su primera misión; señala a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento estadounidense de Justicia. Y para ello, “se coordinó con las Fuerzas Armadas mexicanas”, señaló.

Previo al operativo del 22 de febrero, la JIATF-CC concentró información proveniente de los departamentos de Guerra, de Justicia y de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

“Esta integración ha permitido consolidar análisis sobre rutas de tráfico [de drogas], estructuras financieras [dentro del sistema estadounidense] y movimientos de liderazgo del CJNG”, dice la fuente a este medio.

El Departamento de Guerra aportó capacidades de vigilancia, análisis geoespacial y procesamiento de información estratégica. El de Justicia integró información generada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y por el Buró Federal de Investigaciones, (FBI).

Ambas agencias han investigado durante años las operaciones del CJNG en territorios estadounidense y mexicano.

“El planteamiento es debilitar al máximo al cártel [CJNG] para salvar vidas estadounidenses que dejarán de morir al momento en que se debilita o termina el envío de fentanilo”, señala la fuente del Departamento de Justicia.Unidades del DHS, como la Aduana y la Patrulla Fronteriza (CBP), contribuyeron con imágenes satelitales, escuchas y seguimiento de bienes traficados.

Todos estos datos fueron compilados en un “paquete de objetivos” que se facilitó a las autoridades mexicanas.

El 22 de febrero, cuando se produjo el enfrentamiento en Jalisco, la estructura ya estaba operativa.

Aunque las fuerzas mexicanas ejecutaron la acción táctica, el esquema diseñado por la JIATF-CC permitió que la información previamente recopilada estuviera disponible para la toma de decisiones en ambos lados de la frontera.

El general estadounidense Guillot había explicado que el objetivo era entregar inteligencia “precisa, oportuna y relevante” a México, y esa descripción encaja con el tipo de apoyo proporcionado.

El papel de la JIATF-CC no fue dirigir tropas en territorio mexicano, sino asegurar que los datos provenientes de las distintas agencias del gobierno estuvieran integrados y sincronizados.

“Se integró la inteligencia especializada de cada departamento sobre un mismo objetivo, sin olvidar la inteligencia por drones y satélites”, subraya la fuente.

Inicio de la cooperación binacional

La DEA ha sostenido que la eliminación de un dirigente no acaba con la red completa. Bajo esa lógica, la JIATF-CC continúa procesando información sobre mandos regionales, operadores financieros y todas las células activas del CJNG, “porque sabemos cómo operan y la manera en que se comportan, sabemos quiénes son y dónde están”, asegura la fuente del DoJ.

El FBI mantiene investigaciones abiertas sobre lavado de dinero, tráfico de armas y redes logísticas vinculadas con el CJNG en Estados Unidos.

