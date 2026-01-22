Exagente de la DEA, Joseph Bongiovanni, es sentenciado a cinco años de prisión por proteger a narcotraficantes

“Nunca sabía lo que había del otro lado de esa puerta; hoy siento ese mismo miedo”, declaró Bongiovanni, de 61 años, ante el juez, mientras golpeaba la mesa de los acusados. “Siempre he sido inocente. Amaba ese trabajo” .

Durante más de dos décadas en la DEA, Bongiovanni fue conocido por asumir tareas de alto riesgo, como ser el primero en ingresar a residencias durante operativos. Esa experiencia, dijo, se reflejó nuevamente en el momento previo a conocer su sentencia.

Joseph Bongiovanni, exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA , por sus siglas en inglés), fue sentenciado a cinco años de prisión federal por una serie de cargos relacionados con corrupción, luego de un proceso judicial que se extendió por varios años. La resolución fue emitida por el juez federal de distrito Lawrence J. Vilardo, en Buffalo, Nueva York, informó The Associated Press (AP).

DAN SENTENCIA MENOR A LA SOLICITADA POR LA FISCALÍA A EXAGENTE DE LA DEA QUE COLABORABA CON NARCOS

La pena impuesta fue significativamente menor a los 15 años de prisión que había solicitado la fiscalía, incluso después de que un jurado absolviera a Bongiovanni de los cargos más graves, entre ellos una acusación de haber recibido 250 mil dólares en sobornos de la mafia.

De acuerdo con AP, el juez Vilardo explicó que la sentencia refleja la complejidad de los veredictos tras dos juicios extensos y la naturaleza del trabajo encubierto que desempeñó el acusado, quien acumuló numerosos reconocimientos durante su carrera.

“Hay dos versiones completamente opuestas de los hechos y versiones opuestas del acusado”, afirmó el juez, al señalar que cinco años en prisión representarían una dificultad considerable para una persona sin antecedentes de encarcelamiento.

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE AGENTE DE LA DEA QUE COLABORABA CON NARCOTRAFICANTES

Durante su carrera, Bongiovanni participó en múltiples operativos relevantes. Entre ellos, ingresó a un edificio en llamas para evacuar a residentes y contribuyó a procesar a traficantes de drogas, incluido el primer caso en la región por una sobredosis fatal.

La defensa destacó estos antecedentes durante la audiencia. El abogado Parker MacKay señaló que el juez había reconocido a su cliente como un “faro” dentro de la comunidad de Buffalo y consideró que la pena solicitada por el gobierno estaba “completamente desvinculada de la naturaleza de las condenas”.

“Tal como el señor Bongiovanni le dijo al juez durante la sentencia, él es inocente, y esperamos continuar trabajando con él para demostrarlo”, declaró MacKay a AP.

CONDENAS DICTADAS POR EL JURADO EN 2024

En 2024, un jurado declaró a Bongiovanni culpable de cuatro cargos, entre ellos obstrucción de justicia, asociación delictuosa para defraudar a Estados Unidos, asociación delictuosa para distribuir sustancias controladas y declaraciones falsas a las fuerzas del orden.

ACUSACIONES DE ENCUBRIMIENTO Y OMISIONES DELIBERADAS

Los fiscales sostuvieron que el comportamiento del exagente causó un daño significativo durante más de una década. En sus argumentos, lo compararon con José Irizarry, otro exagente de la DEA que cumple una condena federal de 12 años tras confesar el lavado de dinero para cárteles colombianos.

Según la fiscalía, Bongiovanni mantuvo un juramento no con la DEA, sino con figuras del crimen organizado de la comunidad ítaloestadunidense en la que creció en el norte de Buffalo.

Los fiscales detallaron que la presunta corrupción de Bongiovanni incluyó tanto omisiones como acciones de encubrimiento calculado. Señalaron como punto clave el año 2008, cuando el exagente habría tenido información suficiente para actuar contra traficantes que conocía desde tiempo atrás, cuya red evolucionó hasta operar a gran escala con vínculos en California, Vancouver y Nueva York.

También fue acusado de redactar informes falsos, sustraer documentos oficiales, desviar investigaciones, alertar a informantes confidenciales, encubrir un club de striptease relacionado con tráfico sexual y ayudar a un profesor de secundaria a mantener un cultivo ilegal de marihuana. La fiscalía afirmó que el acusado solicitó a colegas reducir investigaciones contra personas de origen italiano y enfocarse en personas negras e hispanas.

“Su comportamiento estremeció los cimientos de las fuerzas del orden —y de esta comunidad— hasta su núcleo”, dijo el fiscal federal adjunto Joseph Tripi. “Eso es lo que es una traición”.