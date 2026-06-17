Operativo en Zona Rosa encabezado por Alessandra Rojo deriva en riña y un detenido en CDMX

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    Operativo en Zona Rosa encabezado por Alessandra Rojo deriva en riña y un detenido en CDMX
    Alessandra Rojo de la Vega fue retirada del lugar tras riña en operativo de la SSC en Zona Rosa con comerciantes.

Operativo en Zona Rosa encabezado por Alessandra Rojo de la Vega terminó en riña con comerciantes, dejando un detenido y seis policías heridos en CDMX

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, derivó en una riña entre comerciantes y autoridades que dejó como saldo una persona detenida, al menos seis elementos policiales lesionados y el retiro de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega del lugar durante los hechos.

Los acontecimientos ocurrieron la noche del martes 16 de junio en la calle Génova, en la colonia Zona Rosa, durante acciones de presencia y acompañamiento de personal de la alcaldía y elementos de la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con la SSC de la CDMX.

https://vanguardia.com.mx/noticias/morena-acusa-actos-anticipados-de-rojo-de-la-vega-y-pide-al-ine-frenar-su-publicidad-GD20015762

VIDEOS DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES CAPTAN MOMENTO DE LA AGRESIÓN

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, durante el desarrollo del operativo un grupo de comerciantes confrontó a funcionarios y elementos de seguridad, lo que derivó en enfrentamientos físicos en la zona.

Las grabaciones muestran a la alcaldesa Rojo de la Vega y a su equipo siendo rodeados por los comerciantes, algunos de los cuales portaban objetos contundentes como tubos. Ante la confrontación y la superioridad numérica, los funcionarios se replegaron hacia establecimientos cercanos para resguardarse.

AL MENOS SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD RESULTARON HERIDOS DURANTE AGRESIÓN EN ZONA ROSA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que sus elementos intervinieron para resguardar a personal de la Policía Auxiliar y de la alcaldía durante los hechos. La dependencia reportó la detención de un hombre de 30 años, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La SSC también informó que el saldo de la confrontación fue de cuatro policías auxiliares y dos elementos de la Secretaría lesionados, quienes fueron atendidos por heridas menores en instalaciones de la corporación.

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA ARREMETE CONTRA LA DIPUTADA DIANA SÁNCHEZ TRAS AGRESIÓN

Tras los hechos, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega emitió mensajes en redes sociales en los que señaló que el operativo formaba parte de recorridos de supervisión en la zona. En sus publicaciones, indicó que su equipo fue agredido al llegar a la calle Génova y atribuyó la organización de los comerciantes a la dirigente y diputada local Diana Sánchez Barrios.

“Sabemos que la zona está invadida por la diputada Diana Sánchez Barrios, que la ha desbordado, que cobra por la calle porque cree que es suya, lo que provocó que nos golpearan; hay compañeros con brazos, parece que están rotos, todos estamos lastimados”, declaró.

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PRESENTÓ DENUNCIA ANTE FISCALÍA TRAS AGRESIÓN EN ZONA ROSA

Rojo de la Vega afirmó que previamente había solicitado acompañamiento de la SSC para realizar el recorrido debido a la presencia de comerciantes en el área. También señaló que acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar denuncias relacionadas con los hechos.

En sus declaraciones, la alcaldesa sostuvo que intentó establecer comunicación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, sin obtener respuesta durante el desarrollo de la situación.

DIRECTORA DE OBRAS Y DESARROLLO HUMANO TAMBIÉN ACUSA A LA DIPUTADA DIANA SÁNCHEZ

Por su parte, Mariana Rodríguez Mier y Tera, directora general de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Cuauhtémoc, difundió en redes sociales un mensaje en el que se refirió a la actuación de grupos de comerciantes en la zona y a la respuesta de las autoridades durante el operativo.

“El nivel de violencia con la que actúan estos grupos criminales liderados por @DianaSanchezBar a dos cuadras de la @SSC_CDMX demuestra claramente a quien apoya este gobierno y no es a la autoridad de la @AlcCuauhtemocMx”, compartió Rodríguez Mier y Tera.

Los hechos también fueron reportados en videos y testimonios difundidos en plataformas digitales, donde se observa el momento en que los funcionarios son rodeados y se repliegan hacia los establecimientos de la zona.

De acuerdo con la SSC, la persona detenida será presentada ante el Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alessandra-rojo-denuncia-agresion-durante-operativo-diana-sanchez-la-acusa-de-agredir-comerciantes-EM19267829

ALESSANDRA ROJO SE VIO INVOLUCRADA EN OTRO ENFRENTAMIENTO CONTRA COMERCIANTES EN FEBRERO

Este no es el primer incidente reportado durante operativos encabezados por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en la demarcación. En febrero, la funcionaria denunció haber sido agredida durante un operativo de reordenamiento del comercio en la vía pública en las inmediaciones de la estación Metro San Cosme, en la Ciudad de México.

En ese caso, Rojo de la Vega señaló que el operativo tenía como objetivo revisar el incremento de puestos de comercio ambulante en la zona. De acuerdo con su versión, durante la intervención el equipo de la alcaldía fue rodeado por un grupo de personas, lo que derivó en agresiones físicas contra trabajadores de la demarcación.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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