Morena acusa ‘actos anticipados’ de Rojo de la Vega y pide al INE frenar su publicidad

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/ 14 abril 2026
    Morena acusa ‘actos anticipados’ de Rojo de la Vega y pide al INE frenar su publicidad
    La representación de Morena ante el INE formalizó una queja contra la alcaldesa de Cuauhtémoc por presunto uso de recursos públicos en propaganda. ESPECIAL
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El partido solicitó medidas cautelares para retirar lonas y bardas, al sostener que la difusión vulnera la equidad electoral

CDMX.- La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una queja formal contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

De acuerdo con los denunciantes, la funcionaria habría vulnerado de manera sistemática el artículo 134 constitucional al incluir su nombre, imagen y voz en la difusión de programas sociales y obras de infraestructura, lo que, señalaron, afecta la equidad en materia electoral.

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Guillermo Santiago, representante de Morena, y el diputado federal Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario, sostuvieron que la propaganda distribuida en la demarcación, como lonas y bardas, no tiene un carácter institucional ni fines meramente informativos, sino que busca posicionar a la alcaldesa con miras a futuros procesos.

En conferencia de prensa, los morenistas mostraron materiales que atribuyeron a la alcaldía, en los que el nombre de Rojo de la Vega aparece vinculado directamente a apoyos que se entregan en la Cuauhtémoc, práctica que calificaron como “actos anticipados de campaña”.

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Con base en esos señalamientos, solicitaron al INE la aplicación de medidas cautelares urgentes para retirar la publicidad que consideraron ilegal, a fin de evitar su continuidad mientras se analiza la queja.

Además de los argumentos jurídicos, Santiago y Ávila cuestionaron la gestión de la alcaldesa, al acusarla de priorizar su presencia en redes sociales y viajes internacionales por encima de necesidades de la demarcación.

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“No podemos permitir que una funcionaria deje de hacer su trabajo por seguirse promocionando”, afirmó Ávila al insistir en que el órgano electoral debe revisar el caso y determinar las medidas correspondientes.

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