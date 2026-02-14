Alessandra Rojo denuncia agresión durante operativo; Diana Sánchez la acusa de agredir comerciantes

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, la funcionaria señaló que el número de puestos había aumentado de forma considerable y afirmó que “estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos pasaron a 22 puestos por permisos del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado” , en referencia a presuntas autorizaciones atribuidas al Gobierno de la Ciudad de México.

Según explicó, la intervención se realizaba en las inmediaciones de la estación Metro San Cosme, perteneciente al Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el objetivo de ordenar el comercio ambulante ante un incremento de puestos instalados en el área.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega , denunció haber sido agredida mientras encabezaba un operativo de reordenamiento del comercio en la vía pública en la zona de San Cosme, en la Ciudad de México.

ALCALDESA AFIRMA QUE GRUPO NUMEROSOS LOS RODEÓ Y AGREDIÓ

Rojo de la Vega relató que acudió al sitio junto con su equipo para sostener un diálogo con representantes del Gobierno central y comerciantes de la zona; sin embargo, señaló que el encuentro no se concretó. En su transmisión aseguró que “estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron fue tendernos una trampa”.

De acuerdo con su versión, el grupo que llegó al lugar los rodeó y comenzó la agresión. La alcaldesa afirmó que “nos abordaron más de 200 personas a golpearnos”, lo que dejó lesionados a varios trabajadores de la demarcación. Aunque indicó que ella no sufrió heridas de gravedad porque fue protegida por su equipo, reiteró que “hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados”.

La funcionaria informó que cuenta con videos que documentan lo ocurrido y que acudiría junto con su equipo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar la denuncia correspondiente.

Posteriormente, en su cuenta de X, la alcaldesa señaló que los hechos la llevaron a cuestionar el crecimiento del comercio ambulante en la capital y escribió que “ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley?”, al tiempo que afirmó que la problemática afecta a comerciantes, familias y espacios públicos.

ALCALDESA DE CUAUHTÉMOC SEÑALA A LA DIPUTADA DE MORENA, DIANA SÁNCHEZ

La alcaldesa señaló directamente a Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, como presunta responsable de enviar a personas vinculadas con su organización. Según indicó, comerciantes de la zona le señalaron que quienes participaron en la agresión tenían relación con la legisladora.

DIANA SÁNCHEZ BARRIOS RESPONDE A SEÑALAMIENTOS DE ALESSANDRA ROJO

Por su parte, Diana Sánchez Barrios difundió un comunicado en el que criticó la actuación de la alcaldesa y sostuvo que el retiro de comerciantes se realizó de manera violenta. En su posicionamiento afirmó que “la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha vuelto a mostrarse como lo que es: una mujer prepotente, intolerante y enemiga del pueblo”, y señaló que personal de la alcaldía acudió a retirar “de manera sumamente violenta” a comerciantes que trabajan en la avenida Ribera de San Cosme, quienes, indicó, fueron reubicados en ese sitio tras un acuerdo previo para liberar espacios en la Glorieta de Insurgentes.

La legisladora también explicó que, aunque no preside la organización Pro Diana, defenderá a sus integrantes porque, según su postura, el gobierno local “está violentando derechos”. Además, sostuvo que existe un conflicto político previo y expresó: “Alessandra, yo no me escondo. Sé que estás enojada porque denunciamos tus licitaciones simuladas... pero no voy a permitir que pises la dignidad de quienes vivimos aquí”.

Asimismo, informó que su equipo brinda asesoría legal a personas que, dijo, fueron agredidas por personal de la alcaldía, y anunció que presentará públicamente una cronología de los hechos para exponer su versión de lo ocurrido.