Operativos contra revendedores detienen a tres en partido México-Portugal

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México
/ 28 marzo 2026
    Operativos contra revendedores detienen a tres en partido México-Portugal
    Decenas de elementos de la Policía Montada de la Ciudad de México resguardan el acceso principal del Estadio Banorte, donde se jugará en la noche un partido amistoso entre las selecciones de futbol de México vs Portugal. Cuarto oscuro | Germán Romero

Vecinos del Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán, necesitan INE para acceder a sus hogares

En el marco del dispositivo de seguridad implementado por el partido entre las selecciones de México y Portugal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres señalados por presunta reventa de boletos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte, la detención se llevó a cabo sobre Viaducto Tlalpan, como parte del “Operativo Estadio Seguro”, donde personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaba recorridos de vigilancia para inhibir conductas ilícitas antes y durante el encuentro.

Los detenidos, de 47, 53 y 58 años de edad, fueron ubicados cuando aparentemente ofrecían entradas a sobreprecio a aficionados que se dirigían al estadio. Tras ser interceptados por los uniformados, no pudieron acreditar la legalidad de la venta de los boletos que portaban.

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Luego de su aseguramiento, los tres hombres fueron trasladados ante el Juez Cívico, quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente conforme a la normativa vigente en la capital.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos que las autoridades capitalinas despliegan en eventos masivos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y evitar prácticas como la reventa, que afectan a los aficionados.

Nos pusieron aquí para cuidar a la ciudadanía, pero ahorita no hay nada’ comentó un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se reportó que desde las 11:00 horas, los oficiales vigilan las esquinas del Circuito Azteca y se mantendrá la presencia de oficiales hasta medianoche.

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También se remarcó que los vecinos del Estadio Azteca, también conocido como el Estadio Banorte por su patrocinio, deben presentar su INE para acceder a sus hogares. Las vialidades de la periferia del coloso de Santa Úrsula fueron cerradas. Los asistentes del partido México-Portugal solo podrán entrar al estadio a pie o por los transportes públicos. No hay acceso vial para autos particulares, ni estacionamiento, esto último porque no se han terminado las remodelaciones.

PROTESTAS FRENTE AL ESTADIO AZTECA Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Mientras al sur de la Ciudad de México, la organización política Somos Mx protesta contra el INE porque se frenó su registro oficial como partido, activistas se reúnen frente al Estadio Azteca para protestar, a pocas horas del juego México-Portugal.

En la explanada del Estadio, se presentó Brenda Valenzuela con una manta que ilustraba la fotografía de su hijo, Carlos Emilio, quien lleva casi 6 meses desaparecido.

Es una forma de alzar la voz y seguir visibilizando el caso de mi hijo (...) Con los desaparecidos llenaríamos quizá tres veces el estadio’ denunció.

En otro extremo de la explanada, se reunió un grupo de mujeres en protesta por el cierre del Refugio Franciscano para animales, por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Sofía Martínez, una de las activistas, denunció que se ignoran las condiciones en las que miles de perros y gatos quedaron tras su reubicación.

Otra agrupación de personas, se reunió con banderas de Palestina para protestar sobre la inversión del Estado en la Copa Mundial 2026.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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