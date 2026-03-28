Operativos contra revendedores detienen a tres en partido México-Portugal
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Vecinos del Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán, necesitan INE para acceder a sus hogares
En el marco del dispositivo de seguridad implementado por el partido entre las selecciones de México y Portugal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres señalados por presunta reventa de boletos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con el reporte, la detención se llevó a cabo sobre Viaducto Tlalpan, como parte del “Operativo Estadio Seguro”, donde personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaba recorridos de vigilancia para inhibir conductas ilícitas antes y durante el encuentro.
Los detenidos, de 47, 53 y 58 años de edad, fueron ubicados cuando aparentemente ofrecían entradas a sobreprecio a aficionados que se dirigían al estadio. Tras ser interceptados por los uniformados, no pudieron acreditar la legalidad de la venta de los boletos que portaban.
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Luego de su aseguramiento, los tres hombres fueron trasladados ante el Juez Cívico, quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente conforme a la normativa vigente en la capital.
Este tipo de acciones forman parte de los operativos que las autoridades capitalinas despliegan en eventos masivos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y evitar prácticas como la reventa, que afectan a los aficionados.
‘Nos pusieron aquí para cuidar a la ciudadanía, pero ahorita no hay nada’ comentó un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se reportó que desde las 11:00 horas, los oficiales vigilan las esquinas del Circuito Azteca y se mantendrá la presencia de oficiales hasta medianoche.
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También se remarcó que los vecinos del Estadio Azteca, también conocido como el Estadio Banorte por su patrocinio, deben presentar su INE para acceder a sus hogares. Las vialidades de la periferia del coloso de Santa Úrsula fueron cerradas. Los asistentes del partido México-Portugal solo podrán entrar al estadio a pie o por los transportes públicos. No hay acceso vial para autos particulares, ni estacionamiento, esto último porque no se han terminado las remodelaciones.
PROTESTAS FRENTE AL ESTADIO AZTECA Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Mientras al sur de la Ciudad de México, la organización política Somos Mx protesta contra el INE porque se frenó su registro oficial como partido, activistas se reúnen frente al Estadio Azteca para protestar, a pocas horas del juego México-Portugal.
En la explanada del Estadio, se presentó Brenda Valenzuela con una manta que ilustraba la fotografía de su hijo, Carlos Emilio, quien lleva casi 6 meses desaparecido.
‘Es una forma de alzar la voz y seguir visibilizando el caso de mi hijo (...) Con los desaparecidos llenaríamos quizá tres veces el estadio’ denunció.
En otro extremo de la explanada, se reunió un grupo de mujeres en protesta por el cierre del Refugio Franciscano para animales, por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Sofía Martínez, una de las activistas, denunció que se ignoran las condiciones en las que miles de perros y gatos quedaron tras su reubicación.
Otra agrupación de personas, se reunió con banderas de Palestina para protestar sobre la inversión del Estado en la Copa Mundial 2026.