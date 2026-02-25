Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, sale del hospital tras ataque armado en Culiacán

Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, finalmente fue dado de alta del hospital tras ser víctima de un atentado en su contra, en Culiacán, junto a su colega Elizabeth Montoya Ojeda.

De acuerdo con los reportes, fue el 23 de febrero cuando el legislador salió de las instalaciones del Hospital Ángeles para continuar con su recuperación en casa, tras 26 días internado.

TE PUEDE INTERESAR: Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ataque armado en Culiacán; legislador sigue grave

Con anterioridad, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que Torres había recibido dos cirugías en la cabeza y la reconstrucción de una mano.

ATAQUE A DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Los hechos se registraron el 28 de enero, cuando los diputados salieron del recinto legislativo en Culiacán para dirigirse a sus oficinas sobre la avenida Niños Héroes, en un área conocida como Malecón Viejo.