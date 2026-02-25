Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, sale del hospital tras ataque armado en Culiacán
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las heridas que recibió el legislador durante el ataque fueron mayormente en su cabeza y mano
Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, finalmente fue dado de alta del hospital tras ser víctima de un atentado en su contra, en Culiacán, junto a su colega Elizabeth Montoya Ojeda.
De acuerdo con los reportes, fue el 23 de febrero cuando el legislador salió de las instalaciones del Hospital Ángeles para continuar con su recuperación en casa, tras 26 días internado.
TE PUEDE INTERESAR: Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ataque armado en Culiacán; legislador sigue grave
Con anterioridad, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que Torres había recibido dos cirugías en la cabeza y la reconstrucción de una mano.
ATAQUE A DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Los hechos se registraron el 28 de enero, cuando los diputados salieron del recinto legislativo en Culiacán para dirigirse a sus oficinas sobre la avenida Niños Héroes, en un área conocida como Malecón Viejo.
En el lugar solamente recogerían documentos y pertenencias para emprender un viaje con destino a la Ciudad de México, cuando fueron atacados con armas de fuego.
Entre las heridas, se informó que Montoya Ojeda perdió un ojo, mientras que Torres recibió un disparo en la cabeza y se lesionó una mano.
ELIZABETH MONTOYA OJEDA YA HABÍA SALIDO DEL HOSPITAL
A causa de una buena recuperación tras el ataque, la emecista recibió el alta hospitalaria a principios del mes de febrero. De acuerdo con lo reportado, la diputada respondió de forma positiva al tratamiento médico recibido durante su hospitalización, permitiendo que fuera dada de alta.
TE PUEDE INTERESAR: Ataque a diputados en Culiacán: Elizabeth Montoya relata cómo sobrevivió al atentado armado
HAY UN DETENIDO POR EL ATAQUE
Un día después del ataque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se habían realizado detenciones relacionadas con los hechos, aunque en ese momento no se dieron a conocer detalles sobre las personas capturadas ni su grado de participación.
Posteriormente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de Jesús Emir “N”, identificado como presunto operador de la facción criminal conocida como Los Chapitos, y señalado como probable responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano.