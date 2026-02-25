Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, sale del hospital tras ataque armado en Culiacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, sale del hospital tras ataque armado en Culiacán
    El diputado emecista Sergio Torres recibió el alta hospitalaria tras una buena recuperación luego de dos cirugías en la cabeza y la reconstrucción de su mano. ESPECIAL

Las heridas que recibió el legislador durante el ataque fueron mayormente en su cabeza y mano

Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, finalmente fue dado de alta del hospital tras ser víctima de un atentado en su contra, en Culiacán, junto a su colega Elizabeth Montoya Ojeda.

De acuerdo con los reportes, fue el 23 de febrero cuando el legislador salió de las instalaciones del Hospital Ángeles para continuar con su recuperación en casa, tras 26 días internado.

TE PUEDE INTERESAR: Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ataque armado en Culiacán; legislador sigue grave

Con anterioridad, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que Torres había recibido dos cirugías en la cabeza y la reconstrucción de una mano.

ATAQUE A DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Los hechos se registraron el 28 de enero, cuando los diputados salieron del recinto legislativo en Culiacán para dirigirse a sus oficinas sobre la avenida Niños Héroes, en un área conocida como Malecón Viejo.

En el lugar solamente recogerían documentos y pertenencias para emprender un viaje con destino a la Ciudad de México, cuando fueron atacados con armas de fuego.

Entre las heridas, se informó que Montoya Ojeda perdió un ojo, mientras que Torres recibió un disparo en la cabeza y se lesionó una mano.

ELIZABETH MONTOYA OJEDA YA HABÍA SALIDO DEL HOSPITAL

A causa de una buena recuperación tras el ataque, la emecista recibió el alta hospitalaria a principios del mes de febrero. De acuerdo con lo reportado, la diputada respondió de forma positiva al tratamiento médico recibido durante su hospitalización, permitiendo que fuera dada de alta.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque a diputados en Culiacán: Elizabeth Montoya relata cómo sobrevivió al atentado armado

HAY UN DETENIDO POR EL ATAQUE

Un día después del ataque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se habían realizado detenciones relacionadas con los hechos, aunque en ese momento no se dieron a conocer detalles sobre las personas capturadas ni su grado de participación.

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de Jesús Emir “N”, identificado como presunto operador de la facción criminal conocida como Los Chapitos, y señalado como probable responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
ataque armado
Hospitales

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco.

FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca