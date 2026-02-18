Confirman muerte de cinco turistas desaparecidos en Ahome; Fiscalía identifica cuerpos hallados en camioneta

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó el sábado 14 de febrero que los cinco cuerpos localizados dentro de una camioneta corresponden a los turistas originarios del Estado de México que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 7 de febrero en el municipio de Ahome, al norte del estado.

En un comunicado oficial, la autoridad señaló que “las pruebas genéticas han confirmado las identidades de las cinco personas localizadas sin vida en una camioneta” encontrada en el municipio de Navolato.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas del miércoles, tras recibirse una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de una unidad sospechosa en las inmediaciones del poblado La Curva, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, zona que divide territorialmente a Culiacán.

HALLAZGO DE LOS CUERPOS DENTRO DE CAMIONETA ABANDONADA

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades localizaron los cuerpos en la entrada de San Pedro, dentro de la cajuela de una camioneta robada que desprendía un olor putrefacto y que se encontraba cubierta con una lona. Otros cuerpos fueron encontrados en el interior de la cabina del vehículo.

La unidad fue abandonada a un costado de la carretera Benito Juárez y colocada de forma que aparentaba que el conductor regresaría por ella.

Las víctimas fueron identificadas como José Ángel Soto Espain, Juan Antonio Soto Espain, Luis Ramón Flores Ceballos, Luis Armando Flores Vallejo y Heriberto López Díaz, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras perderse su rastro en la carretera de Ahome.

Los hombres viajaban acompañados de una mujer identificada como Yuri N, quien posteriormente fue liberada tras permanecer en cautiverio durante varias horas y presentar signos de tortura, según reportes difundidos por medios locales.

FAMILIARES IDENTIFICARON A PADRE E HIJO, REPORTADOS COMO DESAPARECIDOS

El 12 de febrero, familiares de dos de los hombres confirmaron que entre los cuerpos encontrados sin vida se encontraban los de Luis Ramón y su hijo Luis Armando, de 38 y 19 años, respectivamente, de acuerdo con información difundida por Radio Fórmula.

Desde el 7 de febrero, autoridades habían emitido cinco fichas de búsqueda para localizar a los integrantes del grupo, quienes habían sido vistos por última vez cuando viajaban por la región norte de Sinaloa.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa difundió las cédulas de localización a través de sus redes sociales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permitiera ubicarlos.

HOMBRES FUERON INTERCEPTADOS EN CARRETERA POR PERSONAS ARMADAS

De acuerdo con información recopilada en medios, el grupo fue interceptado por hombres armados cuando circulaba sobre la carretera Los Mochis–Ahome, a la altura del entronque con el ejido El Macapul. Los agresores detuvieron el vehículo en el que viajaban y sometieron a sus ocupantes.

La versión preliminar señala que el traslado tenía como propósito llevar a Yuri “N” a su domicilio. Tras la intercepción, los cinco hombres fueron privados de la libertad, mientras que la mujer permaneció retenida durante varias horas antes de ser liberada.

Según reportes, la mujer presentaba golpes visibles y signos de tortura al momento de recuperar su libertad. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias precisas de su liberación.

DENUNCIA POR DESAPARICIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

La denuncia inicial por la desaparición fue presentada por la expareja de Luis Ramón Flores Ceballos, quien también es madre de Luis Armando Flores Vallejo. La mujer reportó la pérdida de contacto con ambos desde la mañana del sábado 7 de febrero, cuando se trasladaban desde Mazatlán hacia la Villa de Ahome.

Las autoridades estatales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y establecer las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad y el homicidio de las cinco personas.