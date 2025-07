$!Aseguran que México está pagando excesos de gasto de AMLO

México está pagando los excesos del gasto que tuvo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2024 con una crisis en la inversión pública a nivel nacional, aseveraron analistas económicos y financieros de Banco Nacional de México (Banamex).

En opinión de Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex, “se le pasó la mano” al Gobierno en la parte fiscal el año pasado.

Lo anterior llevó a que el País tuviera el mayor déficit fiscal desde los años 80, y ahora está erosionando y sacrificando el gasto en inversión pública, salud, educación y otros rubros importantes.

”Es espectacular la caída de la inversión pública en enero-mayo, esos son los costos porque en el 2024 cuando Banxico quería enfriar la economía con tasas altas, Hacienda quería calentar la economía con déficits altos, entonces no sólo no estaba justificado porque no había recesión, contradecía a la política monetaria, o sea realmente una muy mala política fiscal en 2024 y la tenemos que pagar y ya la estamos pagando”.