¿Qué dice el proyecto fiscal de Donald Trump que avaló el Senado de Estados Unidos?

Limitaría los nuevos pagos dirigidos que los estados canalizan a los hospitales y otros proveedores a una tasa para los estados que han ampliado Medicaid y a una tasa más alta para los estados que no lo han ampliado. Reduciría los fondos federales de contrapartida para los estados que han ampliado Medicaid y que cubren a los inmigrantes indocumentados con su propio dinero, prohibiría la atención médica de afirmación de género en Medicaid y en el Programa de Seguro Médico Infantil e impediría que Planned Parenthood recibiera fondos de Medicaid.

En la versión del Senado no se restringe el periodo de inscripción; tampoco prohíbe la cobertura de los cuidados de reafirmación de género ni restablece la financiación federal de los subsidios a los gastos compartidos.

Algunos migrantes, incluyendo refugiados, asilados y otras personas que tienen protección temporal, ya no calificarían para recibir subsidios federales de primas.

La iniciativa de la Cámara Baja permitiría a los contribuyentes que reúnan los requisitos deducir hasta 10 mil dólares anuales en concepto de intereses de préstamos para automóviles desde 2025 hasta 2028.

La exención fiscal comenzaría a reducirse progresivamente para los contribuyentes solteros que ganen más de 100 mil dólares y los matrimonios que ganen 200 mil dólares.

Se aplicaría a los contribuyentes que obtengan préstamos para automóviles a partir de 2025 y que compren vehículos de pasajeros cuyo montaje final se haya realizado en Estados Unidos, en concordancia con la apuesta del presidente Donald Trump de favorecer lo “Hecho en Estados Unidos”.

En la versión del Senado, los vehículos usados, todoterreno y de recreo no tendrían derecho a la deducción.

También los estudiantes se ven afectados por el plan fiscal de Trump. Bajo la propuesta de la Cámara Baja, se limitaría el importe total de la ayuda federal anual al coste medio de la universidad, se pondría fin a los programas de préstamos subvencionados y de préstamos PLUS para graduados, se aumentaría el límite máximo total de préstamos para los estudiantes universitarios dependientes, se limitarían los préstamos totales de los estudiantes para programas de postgrado y profesionales y se restringiría el programa PLUS para padres.

En la versión del Senado, se limitan los préstamos totales de los estudiantes para programas de postgrado y profesionales, los préstamos Parent Plus y se elimina el programa de préstamos Graduate PLUS.

No modificaría el programa de préstamos subvencionados, no limitaría la ayuda federal anual, no aumentaría el límite máximo total de préstamos para los estudiantes universitarios ni endurecería el requisito de inscripción en la beca Pell.

Las disposiciones sobre reembolso de préstamos estudiantiles son en general las mismas que en el proyecto de ley de la Cámara, pero no se aplicarían a los prestatarios actuales.

Ambas propuestas eliminan el impuesto sobre las propinas, pero mientras que la de la Cámara Baja permitiría a muchos empleados por hora que reciben compensación por horas extraordinarias deducir esa paga extra, la del Senado pone límite a lo que se puede deducir.