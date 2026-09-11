Ordena Sheinbaum a Octavio Romero del Infonavit, publicar declaración patrimonial

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    Ordena Sheinbaum a Octavio Romero del Infonavit, publicar declaración patrimonial
    Sheinbaum ordenó publicar la declaración patrimonial de Octavio Romero y pidió modificar la norma del Infonavit que impedía hacerla pública. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum pidió al director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hacer pública su declaración patrimonial y anunció cambios a una norma interna del instituto que impedía divulgar estos documentos

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, publicar su declaración patrimonial, luego de que el documento fuera reservado por el Comité de Transparencia del organismo.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre la decisión de mantener bajo reserva la declaración patrimonial del funcionario. Ante ello, explicó que ya había solicitado directamente a Romero Oropeza que hiciera público el documento.

“Le pedí a Octavio que la publicara”, respondió Sheinbaum al ser interrogada sobre el tema.

La presidenta explicó que existe una disposición interna del Infonavit que establece que las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios no deben hacerse públicas. Sheinbaum manifestó su desacuerdo con ese criterio y anunció que pidió modificar la norma.

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La instrucción busca que la declaración del titular del instituto pueda ser consultada públicamente y que las reglas internas sean modificadas para evitar que otros documentos de este tipo permanezcan bajo reserva.

INSTRUIRÁN CAMBIO EN LA NORMA DEL INFONAVIT

Sheinbaum señaló que la disposición vigente dentro del Infonavit no coincide con el criterio de transparencia que, según expuso, debe aplicarse a los servidores públicos.

“Ya le pedí que cambie esa norma porque no está bien. Todos los servidores públicos tienen que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y Octavio no debe ser la excepción”, afirmó.

La mandataria no presentó durante la conferencia mayores detalles sobre cuándo quedará modificada la norma ni explicó qué procedimiento deberá seguir el instituto para realizar el cambio.

La discusión surgió después de que el Comité de Transparencia del Infonavit determinara mantener reservada la declaración patrimonial de Romero Oropeza. Con la instrucción presidencial, el documento deberá ser colocado en el portal del organismo, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia.

El caso coloca nuevamente bajo atención pública la información patrimonial de funcionarios y las reglas que determinan qué datos pueden ser consultados por la ciudadanía.

DECLARACIÓN DE ROMERO DEBERÁ APARECER EN LA PÁGINA DEL INFONAVIT

Además de pedir el cambio de la norma interna, Sheinbaum señaló que solicitó que la declaración patrimonial de Octavio Romero sea publicada directamente en la página oficial del Infonavit.

La Presidenta dijo desconocer si el documento ya había sido colocado en el sitio web del instituto al momento de la conferencia, aunque expresó que esperaba que la instrucción se cumpliera.

“Espero que ya esté publicada, no sé si ya está publicada; que publique en la página del Infonavit su declaración patrimonial para que no haya ninguna duda también”, puntualizó.

La declaración patrimonial permite conocer información relacionada con los bienes y recursos reportados por los servidores públicos, de acuerdo con las obligaciones establecidas para quienes ocupan cargos dentro de la administración pública.

En este caso, la controversia se concentró en la decisión del Infonavit de reservar el documento y en la norma interna utilizada para justificarla. Sheinbaum dejó claro que considera que Romero Oropeza debe transparentar su información patrimonial, al igual que el resto de los servidores públicos.

DATOS CURIOSOS

· El Infonavit cuenta con un Comité de Transparencia encargado de atender asuntos relacionados con el acceso a la información.

· Sheinbaum dijo que conoce la existencia de una norma interna que impedía publicar las declaraciones patrimoniales.

· La Presidenta pidió modificar esa disposición para permitir la publicidad de las declaraciones patrimoniales.

· El documento de Octavio Romero deberá ser colocado, según la instrucción señalada, en la página del Infonavit.

· Sheinbaum sostuvo que los servidores públicos deben hacer públicas sus declaraciones y afirmó que Romero no debe ser la excepción.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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